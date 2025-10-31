CAMEROUN :: La CRTV ne diffuse que les images d'évènements organisés par l'Ambassade et les sections RDPC :: CAMEROON

C'est une autre curiosité camerounaise. A Paris, la Crtv, pourtant financée par la redevance et les impôts des camerounais, fait du tri sélectif. Une conception particulière de l'écologie... audiovisuelle.

Elle ne diffuse exclusivement à travers sa correspondante que les images d'évènements organisés par l'Ambassade et les sections Rdpc.

Messes, cérémonies religieuses, fêtes nationales, cérémonies militaires, anniversaires du parti, rencontres et concertations, célébrations de l'accession au pouvoir du président Paul Biya, etc.

Depuis quelques jours, dans la mouvance de la crise post-électorale au Cameroun, elle met dans le bac jaune, destiné aux oubliettes, les manifestations des "opposants"et africains de France, pionnières du genre et dans le bac vert, sain pour le recyclage et la diffusion au Cameroun, les messes de l'ambassade et les manifs des cadres et proches de la section Rdpc France Nord.

Il faut attendre les missions spéciales, prises en charge par les commanditaires, de Xaverie Nga Zoa, Joseph Bana, Billy Show, entre autres, pour voir d'autres visages, réalités et problématiques. Dans une logique de bartering, troc programmes contre publicité, de tarification forfaitaire ou de contribution des invités, Jet Privé et le Manège des Savoirs, produits par des camerounais de France.

Au-delà du manque de cohérence et de coordination, il s'agit d'un biais fondamental à la notion de service public, l'une des missions de la Crtv.

La couverture des activités de la diaspora, aussi foisonnante qu'utile, exige pourtant une approche plus ouverte et moderne eu égard à diverses mutations : la mise en place de programmes publics, l'amorce de partenariats entre pouvoirs publics et camerounais de l'extérieur, le dynamisme du tissu associatif en direction du Cameroun, le foisonnement des compétences, l'implication dans la stratégie d'émergence, pluralisme politique, les enjeux économiques et financiers, etc.

Ironie des évolutions, c'est la chaine Canal 2, après une expérience de facturation des reportages, qui dans une logique de proximité assure une couverture d'un spectre plus large d'activités.

Pourtant, dans la foulée de la mise en place de ces reportages, au milieu des années 2000, par un responsable de l'ambassade, le correspondant de l'époque, alors en stage pour études, avait entrepris une diversification des sujets.

La direction générale de la Crtv devrait revoir sa démarche, et élaborer une stratégie cohérente et suivie concernant la diaspora, renouvelant l'antenne et enrichissant ses missions de service public de l'information.

