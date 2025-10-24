Innovation et multiplication des agences comme critères d’attractivité bancaire au Cameroun :: CAMEROON

Le secteur bancaire est de plus en plus concurrentiel au Cameroun. La nécessité d’un changement de paradigme s’impose sur ce marché marqué par le digital et l’innovation et qui s’inscrit dans la temps et l’espace.

Il faut s’adapter ou disparaitre, c’est une loi du marché qui s’impose à tous. Le secteur bancaire n’est pas en reste, lui qui est soumis aux impératifs des mutations et des exigences d’adaptabilité. Nous sommes déjà dans le digital et les nouveaux paradigmes qui caractérisent le domaine. Sur le sujet, le decor est planté par Ngokse Nougang Brice Dary, Executive MBA en Digital Finance and Banking de l’Istec de Paris « Dans un secteur bancaire camerounais en pleine mutation, marqué par une digitalisation accélérée et une concurrence accrue, il est plus que jamais nécessaire d’innover régulièrement, pour tirer son épingle du jeu. Ceci implique une meilleure planification, une organisation parée à toute éventualité et une gestion offensive ».



Il s’agit pour la Banque Camerounaise de s’adapter non seulement aux nouvelles exigences de digitalisation pour se prémunir d’une éventuelle prédation technologique. Dans un univers qui est de plus en plus un village planétaire, cela se passe dans le temps de plus en plus court et le temps de plus en plus réduit. Aussi, « Ces préalables revêtent également une importance capitale dans l’aménagement des différentes infrastructures dans lesquelles sont logées les banques. En effet, leur prise en compte peut permettre de comprendre les aspects techniques liés à la construction et à l’aménagement de ces éléments cruciaux qui doivent souvent s’adapter à des besoins spécifiques en matière d’espaces de travail, de sécurité et de conformité »

Il faut Renouveler les bâtiments, les systèmes de sécurité, les technologies et améliorer l’ergonomie des bureaux. La Société Commerciale Banque SCB Cameroun s’est vite arrimée « Les clients de l'agence SCB Kennedy, de la ville de Yaoundé, ont découvert ce mardi 16 avril 2024 leur agence dans un nouveau site et un nouveau style ». On rassure que cette délocalisation et rénovation s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du plan RISE, et dans la continuité des agences de Liberté, Ngaoundéré, Ebolowa, Garoua et Maroua déjà rénovées.

