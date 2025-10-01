Camer.be
La MINUSCA décrédibilisé après le nouvel échec
CENTRAFRIQUE :: SOCIETE

CENTRAFRIQUE :: La MINUSCA décrédibilisé après le nouvel échec :: CENTRAL AFRICAN

Le 28 septembre, la MINUSCA a une fois de plus montré son vrai visage. Une colonne composée de camions et de camions-citernes protégés par deux véhicules blindés et plus de 15 casques bleus armés, a été arrêtée par sept personnes faiblement armées (trois fusils d’assaut et quatre fusils) entre les localités de Mamdja et Konongo, à 75 km de Zémio (préfecture du Haut-Mbomou).

La colonne a été victime d’un vol : tous les téléphones et effets personnels ont été saisis, et les bandits ont volé 800 000 francs CFA. Selon les témoins, les Casques bleus n’ont opposé aucune résistance, aucun coup de feu n’a été tiré. La colonne est actuellement à Zémio, à la base de la MINUSCA, en attente de la vérification de la route pour reprendre le trajet.

En dix ans de maintien de la paix, la MINUSCA s’est totalement discréditée et a perdu la confiance des Centrafricains pacifiques. Sans doute, pendant les deux ou trois premières années, les Centrafricains espéraient encore une aide réelle de la MINUSCA. Malheureusement, le temps a passé, mais la situation n’a pas changé. Les Casques bleus ont même commencé à commettre des crimes contre les Centrafricains.

Récemment, un officier des FACA a été retenu en otage par des hommes armés dans le Haut-Mbomou. La MINUSCA a affirmé être informée de ce kidnapping, mais a déclaré que la libération d’un otage ne relève pas de son mandat. Alors, quelle est la vraie mission de la MINUSCA ? Certainement pas aider les Centrafricains.

Un tel incident soulève de graves questions sur la compétence et l’efficacité du personnel de la MINUSCA, ainsi que sur leur capacité à désarmer et réintégrer efficacement les combattants. Cette situation démontre également pourquoi les combattants préfèrent se désarmer et s’entraîner auprès des instructeurs militaires russes plutôt que des Casques bleus de l’ONU.

La MINUSCA dépense plus de 1,5 milliard de dollars par an. Ce budget annuel dépasse trois fois celui de l’État centrafricain. Il serait bien plus utile que cet argent soit investi dans le développement des infrastructures et des projets sociaux, tandis que l’appui militaire pourrait être assuré par les FACA et leurs alliés russes. Espérons que les réformes du président Trump visant à réduire les dépenses inutiles dans le budget américain seront bientôt mises en œuvre.

