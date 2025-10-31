CAMEROUN :: Crise post électorale: La psychose des arrestations au faciès à Baham :: CAMEROON

Cinq militants du Mouvement pour la renaissance du Cameroun soupçonnés d’être des activistes pro Tchiroma, candidat à la dernière élection présidentielle, sont actuellement détenus à la compagnie de gendarmerie des Hauts-plateaux.

15heures 45 minutes, ce jeudi 30 octobre 2025. Des véhicules transportant des éléments du bataillon des troupes aéroportés de Koutaba fait son entrée dans les locaux de la préfecture de Baham. Un véhicule des sapeurs pompiers et un char fait partie du cortège. Après quelques minutes de travail, les occupants de ce cortège sortent de Baham et prennent la route qui mènent à Bandjoun sur la Nationale Bafoussam /Douala.

Médusés, les populations observent silencieusement ce passage.

Depuis quelques jours, ils vivent dans la frayeur et la torpeur. « Avec les temps ci, on se méfie de tout le monde », lâche une commerçante, non de la compagnie de gendarmerie des Hauts-Plateaux à Baham. Elle n’est pas seule à être habitée par ce sentiment.

Plusieurs habitants de cette ville départementale rechignent à fournir le moindre renseignement au visiteur qui sollicite savoir où se trouve un habitant de la localité. « On arrête des gens ici pour rien. Pierre Kamwa très impliqué dans les histoires de football se trouve en cellule. On l’accuse d’avoir préparé une grève pour contester les résultats de l’élection présidentielle de 2025. C’est un règlement de compte. C’est un coup monté pour le paralyser », indique un fermier du coin. Jean Clovis Teguia, secrétaire de la fédération départementale du Mrc se trouve aussi en cellule.

Alors qu’il est constant que depuis la disqualification -injuste-du Pr Maurice Kamto de la course pour l’élection présidentielle passée le 12 octobre 2025, il s’est éloignée de toute activité politique.

Des sources fiables font savoir qu’il a été arrêté sur la base des calomnies construites par des militants et cadres locaux du Rassemblement démocratique du peuple camerounais (Rdpc) dont le candidat, Paul Biya, suivant les résultats obtenus, avant la consolidation des procès verbaux par Elecam, a été battu par Issa Tchiroma Bakary. Maxime Simo a été aussi embastillé par les pandores de Baham pour des motifs « imaginaires « , selon les dirigeants locaux du Mrc.

Françoise Tchoungui et Kamgaing Johnathan font partie de la liste des militants du Mrc arrêtés et gardé à vue par le commandant de compagnie de Baham. Il se pourrait que de nombreux militants et cadres du Mrc sont dans le viseur de cette unité de la gendarmerie qui agirait suivant les orientations des dirigeants locaux du parti au pouvoir. Des soupçons pèsent sur Didier Kamdem et Luc Sindjou, ministre, conseiller spécial du président de la république, engagés à intimider les militants du Mrc. Question de les empêcher à mieux préparer les prochaines élections municipales et législatives.



Dr Simeon Kuissu, secrétaire adjoint de la fédération régionale du Mrc à l’Ouest et Jean Baptiste Homsi, conseiller spécial du président national du Mrc se sont rendus ce jeudi 30 octobre à la compagnie de gendarmerie de Baham pour s’enquérir de l’état de santé de ces militants incarcérés. Ils trouvent que les interpellations en question tout comme les conditions de détention de leurs amis politiques ne respectent aucunement les règles de droit. Selon ces partisans de Maurice Kamto, il est indigne que des citoyens soient interpellés juste parce que soupçonnés d’appartenir à un groupe washapp.

Avocat au barreau du Cameroun, Me Joseph Lavoisier Tsapy, est annoncé pour assister ces citoyens gardés à vue dans les cellules de la compagnie de gendarmerie de Baham. Et aussi pour solliciter leur libération. Affaire à suivre !

