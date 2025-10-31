-
CAMEROUN :: Douala : SWoT Xperience II a ravivé le “Premier Amour” :: CAMEROON
Le Chapitô d’Akwa a vibré, dimanche 26 octobre 2025, au rythme de la louange et de la ferveur chrétienne lors de la deuxième édition de SWoT Xperience, organisée par le mouvement Simple Worship Together (SWoT). Placé sous le thème « Éden se répand : Retour au Premier Amour », l’événement a offert aux fidèles une immersion spirituelle intense, centrée sur le retour à l’essentiel de la relation avec Dieu.
Dès l’accueil des participants à 14 heures, l’atmosphère était marquée par une joie communicative et une attente profonde de vivre une soirée de restauration et de transformation intérieure.
La scène du Chapitô s’est animée au fil de : 27 titres live, dont plusieurs compositions originales, 9 chantres accompagnés de leurs musiciens ,Des témoignages poignants de foi et de guérison ,Des temps de prière et de partage fraternel
Les participants, venus de plusieurs dénominations chrétiennes, ont répondu à l’appel du mouvement : se rassembler au-delà des barrières pour honorer Dieu dans la simplicité et la vérité.
La soirée a mis en lumière le cœur de la vision portée par Paul Emmanuel Ndjeng, fondateur de SWoT : répandre Éden, la présence de Dieu, partout où le mouvement se déploie.
Un passage biblique a particulièrement résonné : Ézéchiel 36:35
« Cette terre dévastée est devenue comme un jardin d’Éden… »
À travers la louange, les déclarations de foi et la communion, l’événement a voulu rappeler que la vie naît de la mort et la lumière surgit des ténèbres, lorsque le croyant choisit de croire et d’obéir.
Créé en 2022, Simple Worship Together rassemble aujourd’hui une quinzaine de membres répartis sur le territoire camerounais. Le mouvement repose sur sept piliers, dont :la simplicité, l’authenticité, la solidarité;le pardon, la dévotion et l’excellence
Sa mission : ramener les cœurs à une adoration profondément connectée à Dieu, et transmettre la vie nouvelle que donne Sa présence.
L’affluence, la participation engagée et les retours enthousiastes laissent déjà penser que SWoT Xperience s’impose progressivement comme un rendez-vous majeur de la louange à Douala.
Beaucoup de participants témoignent avoir retrouvé ce “Premier Amour” qui transforme et élève. Un souffle nouveau qui augure, selon les organisateurs, des éditions encore plus marquantes.
