Camer.be
Les Pépites du Cameroun : Quand le sport et l’entrepreneuriat se mettent au service de la jeunesse
CAMEROUN :: SOCIETE

Les Pépites du Cameroun : Quand le sport et l’entrepreneuriat se mettent au service de la jeunesse :: CAMEROON

À Douala, la restitution de la première année du projet « Les Pépites du Cameroun » a confirmé l’impact positif d’une initiative qui combine sport, formation et insertion professionnelle. 

Porté par JACSM Académie Cameroun, en partenariat avec le Collectif des Femmes pour la Protection de l’Environnement et de l’Enfant (COFEPRE), le programme accompagne des jeunes vulnérables à travers le basketball et des activités génératrices de revenus.

Durant cette deuxième phase, 125 bénéficiaires en majorité des jeunes femmes ont été formés dans différents domaines dont la fabrication de savons, de bijoux, d’objets artisanaux, informatique, esthétique ou encore conduite d’engins. En parallèle, ils ont bénéficié d’un encadrement sportif régulier, faisant du basketball un levier d’éducation, de cohésion et de confiance en soi.

Les témoignages recueillis lors de la cérémonie en disent long sur l’impact du projet. Youndeu Tchienteu Alexandra, bénéficiaire du pôle de New Bell, confie : « Je ne savais pas vivre avec les autres, mais grâce à cette formation j’ai appris à évoluer en groupe. Nous avons fabriqué des bracelets, des savons, des colliers, et j’ai même découvert le basketball. J’ai remporté une médaille et je suis fière de ce que j’ai accompli. »

Un message qui reflète l’esprit du projet, donner aux jeunes les moyens de se construire un avenir meilleur.

Du côté des partenaires, l’engagement est tout aussi affirmé. Jean-Charles Ledot, Consul général de France à Douala, explique : « La France accompagne cette initiative parce qu’elle bénéficie directement à la jeunesse camerounaise. Elle favorise leur développement personnel et leur insertion professionnelle. Après une année, je constate une véritable réussite, avec des jeunes épanouis qui commencent déjà à s’insérer dans la vie active. »

Dora Sendé, coordinatrice du COFEPRE, met en avant la vision globale du projet : « Nous avons encadré 500 jeunes en deux vagues de 125. Ils ont acquis des compétences, génèrent déjà un revenu et continuent à pratiquer le basketball. Cela prouve qu’on peut allier sport et insertion. »

Pour Céline Ndoungo, présidente de JACSM Cameroun, l’avenir est prometteur : « Cette restitution était l’occasion de montrer le savoir-faire de nos bénéficiaires et de préparer la deuxième phase du programme. Nous sommes confiants : les résultats obtenus en une année prouvent que nous sommes sur la bonne voie. » a-t-elle déclaré.

Au terme de cette étape, le projet « Les Pépites du Cameroun » apparaît comme un modèle d’innovation sociale, capable de renforcer l’autonomie économique des jeunes tout en consolidant leur engagement citoyen.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

#PépitesduCameroun #Cofepre #Jeunesfemmes #Entrepreneuriat #CollectifdesFemmespourlaProtectiondel’Environnement #Cameroun

Lire aussi dans la rubrique SOCIETE

Les Pépites du Cameroun : Quand le sport et l’entrepreneuriat se mettent au service de la jeunesse
L'ex-président Joseph Kabila condamné à mort
La MINUSCA décrédibilisé après le nouvel échec
Présidentielle 2025: Il n’y aura de langages des sourds
La vulgarisation de la langue des signes comme droits humains
Zéphyrin Koloko fait don d'un immeuble- siège à la Mujac et 10 millions Fcfa pour sa viabilisation
Douala:L’OAPI et l’UNFPA misent sur l’innovation pour booster l’autonomisation économique des femmes
Comment la solidarité AGL contribue à l’amélioration des conditions de santé en Afrique.
La lutte contre la fraude comme gage de securité des transactions Mobile MoMo
NÉCROLOGIE : DECES DU JOURNALISTE ICONAUCLASTE SERGE POUTH.
LA PLUME BRISEE : Remember NESTOR NGA ETOGA
« Réparations, la dette coloniale » d’Ibrahima Saw : Une projection réussie à Douala
Devenez Rédacteur

Les + récents

11:19
Rebecca Enonchong assume son soutien à Issa Tchiroma Bakary

Rebecca Enonchong assume son soutien à Issa Tchiroma Bakary
10:54
Scandale à Ebolowa : Bello Bouba Maigari bloqué dans le fief du RDPC

Scandale à Ebolowa : Bello Bouba Maigari bloqué dans le fief du RDPC
10:27
Le billet d’Alain Ndanga : pour moi quoi dedans ?

Le billet d’Alain Ndanga : pour moi quoi dedans ?
09:30
1er octobre 1961 – 1er octobre 2025: Il y a 64 ans la réunification du Cameroun

1er octobre 1961 – 1er octobre 2025: Il y a 64 ans la réunification du Cameroun
09:01
Les Pépites du Cameroun : Quand le sport et l’entrepreneuriat se mettent au service de la jeunesse

Les Pépites du Cameroun : Quand le sport et l’entrepreneuriat se mettent au service de la jeunesse

SOCIETE :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

Dr Elie NKAMGUEU Discours HCCE France 2025
Effi market spot
MADO, ou l'art du beau...
Gala caritatif ADIVAS Août 2025
FACE À L'INVITÉ

évènement

Vidéo

Fadimatou Iyawa à Bruxelles : sa colère contre la BAS et son déni de nationalité
59è Fête de la Jeunesse : Conseils d’un Aîné avec Me Charles Epée | Paix & Développement
Plongeon au cœur du SIBCA 2024 : Les coulisses du salon de la beauté afro
Cabral Libii : Son livre choc sur le Cameroun nouveau - Révélations exclusives à Bruxelles !
SIBCA 2024 : Le Plus Grand Salon de la Beauté Afro à Bruxelles !

L'actualité en vidéo