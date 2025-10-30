Camer.be
L'avertissement poignant de Salatiel sur la crise post-électorale
CAMEROUN :: SOCIETE

CAMEROUN :: L'avertissement poignant de Salatiel sur la crise post-électorale :: CAMEROON

Alors que le Cameroun traverse une période de forte tension, la voix de l'artiste Salatiel s'élève pour lancer un cri d'alarme poignant. Témoin direct de la crise anglophone qui a secoué le pays entre 2016 et 2018, il affirme revivre aujourd'hui un "déjà-vu" aux conséquences potentiellement dévastatrices. Dans un témoignage chargé d'émotion, il décrit une escalade de la violence inquiétante, où les arrestations et les kidnappings, devenus monnaie courante, ne font selon lui qu'attiser la colère et radicaliser davantage la population.

Salatiel dresse un parallèle glaçant entre la situation actuelle et le scénario qui a mené à des années de conflit dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Il décrit une séquence implacable, débutant par des réclamations populaires et des agitations sur les réseaux sociaux, puis évoluant vers des manifestations d'abord pacifiques avant de se durcir. Face à cela, la réponse systématique de la force, loin d'apaiser les esprits, créerait un terreau fertile pour la radicalisation. "La population se retrouve entre deux feux, sans pouvoir avoir de positionnement neutre", déplore-t-il, soulignant la spirale infernale qui s'ensuit : entrée d'armes chez les civils, incendies, règlements de comptes et déplacements massifs de populations.

Son avertissement est clair : sans dialogue national urgent et une solution politique authentique, le pays s'enfonce dans une crise prolongée. Il rappelle amèrement que ce qui aurait pu être stoppé au début s'est transformé en huit années d'instabilité dans les régions anglophones. Aujourd'hui, il craint de voir le même scénario, mais à une échelle bien plus large, embraser l'ensemble du pays. Les larmes aux yeux, il en appelle aux dirigeants : "Quand un peuple pleure jusqu'au point d'agitation, les dirigeants doivent écouter". Le temps presse pour éviter que le Cameroun ne sombre collectivement dans un chaos dont personne ne sera à l'abri.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

#Cameroun #CrisePostElectorale #Salatiel #Alerte #Paix #DialogueNational #ArretDesViolences

Lire aussi dans la rubrique SOCIETE

L'avertissement poignant de Salatiel sur la crise post-électorale
DOUALA :RETOUR PROGRESSIF AU CALME
Meridianbet poursuit sa campagne traditionnelle de prévention du cancer du sein en octobre
SN Sports sensibilise sur le dépistage du cancer du sein à Yaoundé
Comment Bangui devient le carrefour de l’inclusion et de l’innovation financière en Afrique centrale
CANAL+ CAMEROUN réaffirme son engagement envers les femmes atteintes du cancer du sein
Octobre mois contre les cancers: l’Association Butterfly mobilise au Club Camtel de Yaoundé
Joseph LE porte le message de paix du Chef de l’État aux populations de l’Est
Garoua: 03 terroristes chargés de mission dans les mailles des FMO : des matériaux explosifs
Message de Paix, d’Unité et d’Espérance du Prince Théophile KWENDJEU
Le gouvernement alerte sur les rumeurs post-électorales et appelle au calme
Kumba : des militaires accusés d'une violente intrusion et vol de 3.8 millions
Devenez Rédacteur

Les + récents

16:54
Violences post-électorales au Cameroun : L'ONU exige une enquête indépendante sur les décès

Violences post-électorales au Cameroun : L'ONU exige une enquête indépendante sur les décès
16:02
Tibor Nagy dénonce le scénario électoral répétitif du régime Biya au Cameroun

Tibor Nagy dénonce le scénario électoral répétitif du régime Biya au Cameroun
15:45
L'avertissement poignant de Salatiel sur la crise post-électorale

L'avertissement poignant de Salatiel sur la crise post-électorale
15:25
Absence de Paul Biya : le silence inquiétant après la présidentielle au Cameroun

Absence de Paul Biya : le silence inquiétant après la présidentielle au Cameroun
14:53
Urgence au Cameroun : Le MANIDEM exige de voir Anicet Ekane après les rumeurs de mort

Urgence au Cameroun : Le MANIDEM exige de voir Anicet Ekane après les rumeurs de mort

SOCIETE :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

Dr Elie NKAMGUEU Discours HCCE France 2025
Effi market spot
MADO, ou l'art du beau...
Gala caritatif ADIVAS Août 2025
FACE À L'INVITÉ

évènement

Vidéo

Issa Tchiroma se proclame vainqueur et propose une transition pacifique
Fadimatou Iyawa à Bruxelles : sa colère contre la BAS et son déni de nationalité
59è Fête de la Jeunesse : Conseils d’un Aîné avec Me Charles Epée | Paix & Développement
Plongeon au cœur du SIBCA 2024 : Les coulisses du salon de la beauté afro
Cabral Libii : Son livre choc sur le Cameroun nouveau - Révélations exclusives à Bruxelles !

L'actualité en vidéo