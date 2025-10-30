CAMEROUN :: L'avertissement poignant de Salatiel sur la crise post-électorale :: CAMEROON

Alors que le Cameroun traverse une période de forte tension, la voix de l'artiste Salatiel s'élève pour lancer un cri d'alarme poignant. Témoin direct de la crise anglophone qui a secoué le pays entre 2016 et 2018, il affirme revivre aujourd'hui un "déjà-vu" aux conséquences potentiellement dévastatrices. Dans un témoignage chargé d'émotion, il décrit une escalade de la violence inquiétante, où les arrestations et les kidnappings, devenus monnaie courante, ne font selon lui qu'attiser la colère et radicaliser davantage la population.

Salatiel dresse un parallèle glaçant entre la situation actuelle et le scénario qui a mené à des années de conflit dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Il décrit une séquence implacable, débutant par des réclamations populaires et des agitations sur les réseaux sociaux, puis évoluant vers des manifestations d'abord pacifiques avant de se durcir. Face à cela, la réponse systématique de la force, loin d'apaiser les esprits, créerait un terreau fertile pour la radicalisation. "La population se retrouve entre deux feux, sans pouvoir avoir de positionnement neutre", déplore-t-il, soulignant la spirale infernale qui s'ensuit : entrée d'armes chez les civils, incendies, règlements de comptes et déplacements massifs de populations.

Son avertissement est clair : sans dialogue national urgent et une solution politique authentique, le pays s'enfonce dans une crise prolongée. Il rappelle amèrement que ce qui aurait pu être stoppé au début s'est transformé en huit années d'instabilité dans les régions anglophones. Aujourd'hui, il craint de voir le même scénario, mais à une échelle bien plus large, embraser l'ensemble du pays. Les larmes aux yeux, il en appelle aux dirigeants : "Quand un peuple pleure jusqu'au point d'agitation, les dirigeants doivent écouter". Le temps presse pour éviter que le Cameroun ne sombre collectivement dans un chaos dont personne ne sera à l'abri.

