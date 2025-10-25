CAMEROUN :: Joseph LE porte le message de paix du Chef de l’État aux populations de l’Est :: CAMEROON

Du 20 au 21 octobre 2025 à Garoua-Boulaï, Mandjo, Batouri, Bertoua I et Bertoua III

Un message d’unité dans un contexte post-électoral tendu

Au lendemain du scrutin présidentiel du 12 octobre 2025, des appels à la violence, à la manifestation et au vandalisme ont circulé dans certaines zones du pays, suscitant des inquiétudes quant à la stabilité nationale. Dans ce climat tendu, le Président de la République, Son Excellence Paul BIYA, a choisi de répondre par la voie du dialogue, de la paix et de la responsabilité.

Pour porter ce message, il a dépêché dans la région de l’Est M. Joseph LE, Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative, Chef de la Délégation Permanente Régionale du Comité Central du RDPC pour la région de l’Est, et Président de la Coordination régionale de la campagne électorale du RDPC de l’Est.

Du lundi 20 au mardi 21 octobre 2025, l’émissaire du Chef de l’État a sillonné les localités de Garoua-Boulaï, Mandjo, Batouri, Bertoua I et Bertoua III pour relayer un message fort d’apaisement, de patriotisme et d’unité nationale.

Les populations de l’Est accueillent le message avec ferveur

À Garoua-Boulaï, première étape de la tournée, Joseph LE a appelé les populations à rejeter toute forme de provocation et de manipulation.

« Le Cameroun ne doit jamais céder à la haine ni au désordre. Le Président Paul BIYA vous invite à préserver la paix, socle de tout développement », a-t-il déclaré.

À Mandjo et Batouri, le ministre a rappelé la place centrale de la région de l’Est dans la stabilité nationale et dans la réussite des élections. Il a félicité les populations pour leur sens élevé du civisme et leur maturité politiquem, tout en leur transmettant les *félicitations du Chef de l’État pour le calme observé durant et après le scrutin.

Les chefs traditionnels, les autorités religieuses, les jeunes et les femmes ont à leur tour exprimé leur attachement à la République et leur refus catégorique des appels à la violence et au vandalisme.

Appel à la responsabilité et au respect des institutions

Partout, le message du Président de la République a été clair : la paix et l’unité du Cameroun ne sont pas négociables.

M. Joseph LE a rappelé que le véritable patriotisme consiste à protéger les acquis de la nation et à respecter les institutions démocratiques issues du suffrage populaire.

« Le Président Paul BIYA croit en la maturité du peuple camerounais. La démocratie se construit dans le respect et le débat, non dans la rue et la destruction », a-t-il souligné à Bertoua.

L’Est, bastion de la stabilité nationale

La région de l’Est s’est distinguée par sa discipline, sa cohésion et sa fidélité aux idéaux du RDPC et du Chef de l’État. Les populations ont réaffirmé leur engagement à rester unies, à protéger la paix et à continuer d’accompagner le gouvernement dans ses efforts de développement.

Les chefs traditionnels et les leaders communautaires ont réitéré leur disponibilité à sensibiliser la jeunesse contre les discours de haine et à préserver la stabilité dans chaque arrondissement.

Un Cameroun debout derrière son Chef

Au terme de cette mission, Joseph LE, ministre et émissaire du Chef de l’État, a salué la maturité des populations de l’Est et leur engagement à défendre la paix.

Il a réaffirmé la détermination du gouvernement à maintenir la cohésion nationale, à promouvoir le dialogue, et à renforcer les bases d’un Cameroun uni et prospère sous la conduite du Président Paul BIYA.

« Le Cameroun est notre héritage commun. Gardons-le dans la paix, car sans paix, il n’y a ni progrès, ni avenir », a conclu Joseph LE.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp