Coupe du Monde Qatar 2022: 08 Africains parmi les arbitres retenus

La liste des arbitres retenus pour officier au Mondial 2022 au Qatar, a été rendue publique par la FIFA. Huit arbitres africains retenus, dont le Gambien PAPA BAKARY GASSAMA, quoique pris à partie par les Algériens, après la victoire héroïque des Camerounais le 29 mars dernier à Bilda, pour le match retour des barrages pour la qualification en phase finale de la Coupe du Monde de football.

La liste des huit arbitres retenus, ne comprend aucun Camerounais, contrairement à 2014 où Alioum Sidi et Évariste Mekouande avaient été choisis, respectivement comme central et assistant.

Voué aux gémonies par l’Algérie, Papa Gassama sera cependant au Qatar. Les Algériens devront alors s'accommoder de regarder <<l'homme en noir >> gambien à la télévision, même si ce dernier fera le déplacement de Doha avec une sorte de pression sur le dos. Le Gambien Bakary Papa Gassama a été traité de corrompu par des Algériens , pour avoir invalidé un but algérien inscrit de la main, et que la Video assistance refree (VAR) a fait annuler. Le Gambien fait partie des meilleurs arbitres d'Afrique. Il avait dirigé le match de la 3 ème place du Mondial 2014 entre le Pays-Bas et le Chili, dirigé la finale de la CAN 2015, avant de conclure son récital par un match de la Coupe des confédérations 2017, année où il sera désigné

13 ème meilleur arbitre du monde, selon le classement de l’International Federation if Football History and statistics -IFFHS-), un cabinet réputé en la matière.

Voici du reste, les sept autres arbitres africains qui iront avec le Gambien Papa Bakary Gassama au Mondial qatari, du 21 novembre au 18 décembre 2022 :



Mustapha Ghorbal ( Algérie) ;

Jean Jacques Ndala ( RD Congo) ;

Maguette Ndiaye ( Sénégal) ;

Janny Sikazwe ( Zambie) ;

Victor Gomez ( Afrique du Sud ) ;

Balmak Tessema ( Ethiopie) ;

Redouane Jiyed ( Maroc)