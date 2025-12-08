-
CAMEROUN :: Ligue 1 : Olympique Marseille accueille AS Monaco :: CAMEROON
Retrouver son aura, tel est le principal objectif
Le temps sera agréable à Orange Vélodrome dans la ville de Marseille pour les fans et les amoureux du football. Le plaisir sera le même avec le leader des Paris sportifs qui devra franchir un autre pas dans cette phase de compétition. Pour le compte des rencontres de la 16ème journée de LIGUE 1 la bataille sera rude sur le terrain pour encore être le meilleur en ayant un peu plus jusqu’à plusieurs millions, ceci à travers Supergooal !
L’univers révèle ses secrets à ceux qui osent suivre leur cœur. Avec Supergooal votre cœur bat plus fort.
Une sortie pour se reprendre au classement
Dans le face-à-face OLYMPIQUE MARSEILLE – AS MONACO profitez de cette occasion en or pour rendre la semaine flamboyante. Une affiche qui met aux prises deux formations qui vivent des situations différentes au regard de leur classement actuel et dont le résultat sera bénéfique de part et d’autre.
Étant à domicile avec sa cote de 1.81, OLYMPIQUE MARSEILLE troisième au classement est le favori de ce duel et devra tout faire pour disposer de son adversaire afin d’obtenir un bon résultat sur son terrain qui lui fera un grand bien pour rester au contact du duo de tête. Une belle occasion pour les coéquipiers de MASON GREENWOOD d’engranger de nouveaux points au classement et oublier la dernière sortie. Les joueurs de marseillais qui sont en concurrence n’auront pas droit à l’erreur dans ce match et comptent jouer à fond leur chance afin d’obtenir un bon résultat au terme de ce duel.
Pour AS MONACO septième au classement avec sa cote de 3.82, il faudra réaliser un bon match face à une belle formation en donnant tout au cours de la rencontre et espérer tenir tête à son vis-à-vis sur le terrain et pourquoi ne pas avoir un résultat qui lui permettra de remonter au classement. La tâche ne s’annonce pas aisée pour les coéquipiers de TAKUMI MINAMINO qui ne se laisseront pas faire aussi facilement mais ils tenteront leur chance pour faire un excellent match et pourquoi ne pas surprendre leur vis-à-vis afin d’avoir un bon résultat qui leur sera très bénéfique pour la suite et leur mettra en confiance.
Ce sera le 37ème match entre les deux clubs toutes compétitions confondues avec 15 victoires pour les Monégasques contre 12 victoires pour les Marseillais et 09 matchs nuls et dont il faudra s’attendre à une belle bataille dans l’ensemble.
Supergooal- pariez peu, gagnez gros !
