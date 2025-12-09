Camer.be
Samuel Eto'o accuse Gérémie Njitap de tentative de déstabilisation à la Fecafoot
CAMEROUN :: SPORT

Samuel Eto'o accuse Gérémie Njitap de tentative de déstabilisation à la Fecafoot

Le président de la Fecafoot, Samuel Eto'o, a publiquement accusé son ancien coéquipier en équipe nationale, Gérémie Njitap, d'avoir orchestré des manœuvres pour l'évincer de son poste. S'exprimant sur les chaînes Info TV et MSI TV, l'ancienne star du football mondial a détaillé des actes qu'il qualifie de trahison et de déloyauté de la part du président du syndicat des footballeurs, le Synafoc.

Samuel Eto'o a affirmé que Gérémie Njitap « menait la charge » parmi ceux qui ont tout fait pour se débarrasser de lui à la tête de la fédération camerounaise. Il a laissé entendre que ces adversaires font désormais face à des problèmes avec la FIFA, suggérant un retournement de situation. L'accusation la plus précise porte sur un dossier impliquant le club de Bamboutos de Mbouda. Eto'o a expliqué avoir demandé à Njitap, en sa qualité de président du Synafoc, de contacter le club pour obtenir des pièces justificatives nécessaires au paiement des joueurs, un prérequis pour une compétition de la CAF.

Selon le récit du président de la Fecafoot, Gérémie Njitap se serait saisi de ces documents pour les transmettre directement à l'instance continentale, laissant croire qu'Eto'o lui-même cherchait à exclure le club de la compétition. Cette manœuvre, perçue comme une tentative de discrédit, a été décrite par Samuel Eto'o comme une blessure profonde, venant d'un ancien frère de vestiaire. Ces révélations jettent une lumière crue sur les luttes d'influence et les tensions personnelles qui traversent la gouvernance du football camerounais, compliquant davantage le climat déjà tendu autour de la Fecafoot.

