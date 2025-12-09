CAMEROUN :: CAN 2025 : Pagou assume ses choix et tranche dans le vif des Lions :: CAMEROON

Le sélectionneur des Lions Indomptables, David Pagou, a pris la parole pour justifier sa liste controversée pour la CAN 2025 qui se déroulera au Maroc. Invité sur Canal+ Sport, le technicien a exposé sa vision, assumant pleinement l'absence de cadres notables dans son groupe.

Pour Pagou, construire une équipe compétitive implique des arbitrages courageux. Il a même avancé qu'une surreprésentation de grands noms pouvait, selon sa philosophie de jeu, nuire à la cohésion du collectif en créant des déséquilibres dans le vestiaire. Le coach a également rappelé le cadre réglementaire strict de la compétition, limitant à vingt-huit le nombre de convocations.

Face aux interrogations, Pagou a fait preuve d'une autorité assumée, estimant ne pas avoir à se justifier davantage sur chaque choix individuel. Cette communication claire intervient dans un contexte de fortes attentes et de débats passionnés autour des joueurs sélectionnés pour porter les couleurs du Cameroun. Sa volonté affichée est de forger un groupe uni et combatif, privilégiant l'équilibre collectif à la simple sommation de talents individuels, un pari audacieux à quelques mois du tournoi.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp