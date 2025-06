CENTRAFRIQUE :: Crise en Équipe Centrafricaine : Grève des Joueurs Face aux Primes Impayées et Manque de Soins :: CENTRAL AFRICAN

La sélection nationale centrafricaine de football annonce une grève historique, refusant de participer au prochain match. Dans un communiqué officiel, les joueurs dénoncent des primes impayées récurrentes, des carences médicales graves et des promesses non tenues par la Fédération et le Ministère des Sports.

Cette décision collective fait suite à des mois d’ingérences et de manquements. Malgré des victoires récentes, les engagements financiers pris après le match contre le Ghana et le stage au Sri Lanka n’ont pas été honorés. Les joueurs blessés en sélection n’ont perçu ni primes intégrales ni soins médicaux appropriés : absence d’IRM, d’échographies, et de matériel de rééducation. Ces dysfonctionnements compromettent leur santé et leurs performances.

Les athlètes soulignent leur professionnalisme malgré des conditions indignes : aucun match à domicile depuis quatre ans. Ils saluent les progrès du nouveau staff technique, mais estiment que sans respect des engagements, leurs efforts sont vains. La récente victoire, qualifiée de "goutte d’eau qui fait déborder le vase", n’a pas déclenché les paiements promis.

À leur arrivée en stage, les joueurs ont découvert qu’aucune prime de match n’était prévue, seulement une prime de regroupement avec une éventuelle rétribution en cas de victoire, sans garantie écrite. Face à ces manquements répétés, la grève s’impose comme un "cri d’alerte" pour exiger un environnement sain et structuré.

Cette action, prise à l’unanimité par les joueurs de la diaspora, rejette toute manipulation politique. Elle vise à secouer les dysfonctionnements institutionnels entravant l’essor du football centrafricain, tout en réaffirmant leur objectif : qualifier le pays pour la CAN.