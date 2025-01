CAMEROUN :: Candidature de Paul Biya en 2025 : Comment le gouvernement s’oppose au RDPC. :: CAMEROON

Paul Biya sera-t-il candidat à sa propre succession à la présidentielle de cette année ? Rien n’est moins sûr. Dans sa dernière sortie, le ministre de la communication porte-parole du gouvernement a replongé l’opinion publique dans l’expectative.

Les évêques du Cameroun ont donné un coup de pied dans la fourmilière. En commençant par Samuel Kleda, archevêque métropolitain de Douala qui a déclaré sur les antennes de Radio France Internationale que la candidature de Paul Biya à la présidentielle de 2025 serait irréaliste.

La levée de bouclier qui s’en est suivie a donné lieu à des joutes oratoires entre le clergé d’une part et le Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais d’autre part. Pour ou contre la candidature de Paul Biya.

On croyait le débat définitivement clos avec le message de fin d’année de Paul Biya à la nation dans lequel on pouvait lire en substance « Je suis particulièrement sensible au soutien massif que vous n'avez cessé de m'apporter toutes ces années. C'est la raison pour laquelle je n'ai jamais ménagé aucun effort pour répondre à vos aspirations. Votre confiance m'honore et me sert de boussole dans l'action que je mène à la tête de notre cher et beau pays. Je puis vous assurer que ma détermination à vous servir demeure intacte et se renforce au quotidien, face à l'ampleur des défis auxquels nous sommes confrontés. » Un discours de campagne dans lequel transpire une candidature à la prochaine présidentielle

La presse l’a même exhibé. A l’instar du quotidien Le Messager qui a écrit « Paul Biya donne raison à la Lékié ». Quelques jours seulement après la déclaration finale d’Henri Eyebe Ayissi, Chef de la délégation permanente départementale du Comité central du Rdpc de la Lékié, à l'issue des assises élargies de Yaoundé, le président de la République, lors de son message à la nation, le 31 décembre 2024, répond favorablement à l’Appel du peuple. Celui d’être candidat de son parti à la présidentielle. De plus, les textes de ce parti donnent son président National comme « candidat naturel » à l’élection présidentielle.

Seulement, la sortie du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement vient trancher avec cette logique et sème le doute dans les esprits. De fait, dans un communiqué intitulé « Déclaration de certains évêques de l’Eglise Catholique Romaine » il revient sur la question « S’agissant de son éventuelle candidature à la présidence de la République, le Président Paul Biya a déjà dit lui-même qu’en temps opportun, il fera savoir s’il se porte ou non à cette élection » Un rétropédalage qui vient installer la confusion entre le gouvernement et le RDPC, parti au pouvoir à Yaoundé.