Issa Tchiroma dénonce l'état du pouvoir au Cameroun : Paul Biya « sans force pour exercer »

L’ancien ministre Issa Tchiroma Bakary, figure historique du régime camerounais, a provoqué une onde de choc en rompant publiquement avec le pouvoir. Lundi, l’ex-membre du gouvernement a accusé le président Paul Biya d’incapacité à gouverner, déclarant : "On ne gouverne pas un pays par procuration. Le chef de l’État est invisible, inaccessible. Il n’a plus la force pour exercer."

Ces révélations explosives dépeignent un exécutif paralysé. Selon Tchiroma, aucun conseil des ministres n’aurait été tenu depuis 14 ans, des postes ministériels vacants après des décès resteraient non pourvus, et le gouvernement fonctionnerait sous l’emprise de clans rivaux. Le président, qualifié d’"autiste" et de "distant", serait totalement désengagé des affaires nationales. Cette critique ouverte soulève des questions cruciales sur la succession présidentielle et la stabilité du Cameroun.

La rupture de Tchiroma marque un tournant symbolique. Après des décennies de loyauté au à Paul Biya, son constat d’un "système en fin de règne" miné par les luttes internes reflète une fracture inédite au sein de l’establishment. Ces déclarations risquent d’alimenter les débats sur l’avenir politique du pays, déjà confronté à des défis sécuritaires et économiques majeurs.

L’impact de cette sortie pourrait dépasser les cercles politiques. En exposant ce qu’il présente comme une déliquescence du pouvoir, l’ancien ministre offre une caution critique aux voix opposées au régime. La question de la crise politique camerounaise, longtemps étouffée, s’impose désormais avec une acuité renouvelée.