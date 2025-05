CAMEROUN :: Cameroon 2025 : enjeux politiques, unité nationale et défis socio-économiques à la loupe

Croisade contre le discours de haine, 53ème Fête de l’Unité Nationale, Communication d'Etat, Conflits intercommunautaires, Verdict sur l’affaire Gulfin Africa CEO Forum Kribi ,

Développement de l’Afrique, Fiscalité locale Eau en bouteille. Sont entre autres titres qui écument les Unes des Journaux.

Actualité Politique :

Croisade contre le discours de haine : « L es troupes parées ». La Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme et une quinzaine d’organisations de la société civile ont signé une coalition hier pour combattre ensemble ce fléau rampant pendant la période électorale. A cinq jours de la fête de l’Unité, cette mise en commun des énergies en faveur du vivre ensemble affiche bien toute sa pertinence. (Cameroon Tribune P.3)

Présidentielle 2025 : « Selon Fi tch Ratings, Paul Biya sera réélu ». La réélection annoncée de Paul Biya à l’élection présidentielle d’octobre 2025 ravive les inquiétudes sur la stabilité politique et la gestion des finances publiques. (Le Messager P.3)

Présidentielle 2025 : « La candidature de Maurice Kamto actée ». Afin que nul n’en ignore : l’introduction du principe de la nullité du mandat impératif (article 15) par la réforme constitutionnelle de janvier 1996 n’est pas le fruit du hasard. Même si les nouveaux politiciens du Rdpc ne le savent ou ne s’en souviennent pas, cette réforme majeure a et visait un objectif essentiel : mettre un terme à la primauté voire la dictature du parti sur les élus qui était depuis 1966, consécutivement aux lois d’exception de 1962, le ferment du système monolithique, dictatorial et totalitaire dont l’Unc puis le Rdpc, étaient la façade politique. (Le Jeune Enquêteur P.3)

Présidentielle 2025 : « Les acrobaties juridiques de Maurice Kamto

pour être candidat ». Pour les militants et sympathisants du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun (Mrc), l’article 15 alinéa 3 de la Constitution favorise la transhumance des élus à l’effet de donner la possiblité à un parti politique sans élu d’investir un candidat à l’élection présidentielle. Mais ils font fi de l’article 6 alinéa 6 de la même Constitution qui renvoie au Code électoral. (Les Nouvelles du Pays P.3)

100 000 jeunes unis pour Paul Biya : « Des mineurs infiltrés ». Le coordonnateur de la ‘’ Plateforme des Jeunes de l’Extrême-Nord pour l’Emergence ‘’ dément l’implication des mineurs par l’institution dont il a la charge administrative. Il dénonce le jeu trouble des manipulateurs, dont une foule d’auteurs présumés est déjà entre les mains de la Justice. Au moment où d’autres accusés sont activement recherché par les services compétents, face à la montée des critiques infondées… (La République Presse Pp.4-5)

Election au Cameroun : « La Convention Onu Elecam vivement dénoncée ».

Le fait qu’un accord ait été signé entre ces deux entités sans la présence des partis politiques d’opposition suscite le courroux du Mrc. (Emergence P.5)

Fête de l’Unité Nationale : « Inoxydable… ». Les camerounais de tous bords commémorent leur unité le 20 mai prochain. Ladite journée sera marquée par de nombreuses activités, dont la parade militaire et civile sur toute l’étendue du territoire national. Moment de communion patriotique réaffirmé chaque année, et occasion de célébration de l’étroite relation entre les forces armées, la police et la population civile, ce modèle est une originalité convoitée, et une référence en Afrique. Et dans le monde. (Le Point P.7)

20 mai : « Armée et Nation, unies pour un Ca meroun tourné vers la paix et la prospérité ».

C’est sous ce thème, rendu officiel ce 14 mai, que se célèbre la 53ème Fête nationale de l’Unité. Le chef de l’Etat, chef des Armées, Paul Biya, souligne la nécessité d’une Armée et d’un peuple évoluant ensemble dans l’intérêt du pays. (Info Matin P.3)

Actualité Sociale :

Conflits intercommunautaires : « Atan g a Nji prône vivre ensemble,

paix et cohésion sociale ». C’est à la faveur d’une concertation tenue, ce 13 mai à Yaoundé, par le ministre de l’Administration territoriale, avec les représentants des Tikar des régions de l’Adamaoua, de l’Ouest et du Nord-Ouest. Objectif, consolider ces valeurs entre ces derniers et les Bamoun, en droite ligne des très hautes instructions du chef de l’Etat, Paul Biya. (La Météo P.3)

Verdict sur l’affaire Gulfin: « La vérité a triomphé. Tous les accusés ont été libérés ».

La date du 06 Mai 2025 restera gravée en lettres d’or dans les annales judiciaires. C’est ce jour en effet que le verdict de l’affaire Gulfin est tombé. Un verdict inédit. Tout s’est passé comme Le Jeune Enquêteur l’avait prédit. Les 05 co-accusés ont été blanchis. Libérés et acquittés pour faits non établis. Il n’y a jamais eu ni escroquerie aggravée, ni complicité d’escroquerie aggravée comme le prétendait René Mbayen, le PCA de Gulfin. Au final ces paisibles citoyens sont restés en prison cinq, ans durant pour… rien. Votre journal qui suit cette affaire depuis toujours publie ici, en exclusivité l’intégralité du verdict ainsi qu’une analyse de l’Hon. Dr. Me Fostine Fotso, avocat de Marie Christine Soppo Priso. (Le Jeune Enquêteur P.6)

Etats généraux sur la gestion des ressources en déchets urbains : « Transformer les or dur en richesses durables ». Les Etats généraux sur la gestion des ressources en déchets urbains tenus les 6 et 7 mai 2025 à Yaoundé, ont été un véritable laboratoire d’idées, d’expériences et de solutions, offrant une vision audacieuse et pragmatique d’un Cameroun où les déchets se transformeront désormais en ressources valorisées garantissant des villes plus propres, durables, une économie plus verte et un bien-être accru pour tous. (Ça Presse Pp.2-11)

Lutte contre la mortalité néonatale, infantile et maternelle : « La formation des sages femmes se modernise ».

La présentation officielle du cadre normatif actualisé y relatif, s’est faite au cours d’une cérémonie tenue hier, 14 mai 2025 à Yaoundé. L’objectif est d’améliorer les conditions de formation de ces agents de santé pour entre autres, garantir à tous les enfants, une bonne santé à la naissance pour un avenir plein d’espoir. (Quotidien Infos+ Santé P.7)

Actualité Economique :

Développement de l’Afrique : « L’intelligence économique au scanner arriérés de l’Etat ont fortement progressé ». Sous la direction de Christian Abolo Mbita et Roger Tsafack Nanfosso, un ouvrage préfacé par Vera Songwe vient d’être publié aux éditions L’Harmattan Cameroun sur le sujet. Les bonnes feuilles. (L’Economie P.3)

Africa CEO Forum: « Dion Ngute pour la promotion des partenariats public privé ». Avec pour objectif affiché de replacer la gouvernance économique au centre des débats, le Premier ministre, en qualité de représentant du Chef de l’Etat Paul Biya, ainsi que ses pairs de Côte d'Ivoire, de Tanzanie et de Guinée Conakry ont examiné pendant deux jours à Abidjan, la nécessité de promouvoir un partenariat gagnant-gagnant entre l'État et le secteur privé. Un passage obligé pour relancer le développement de l’Afrique. (Le Messager P.3)

Joseph Dion Ngute : « En cap affaires ». En qualité de représentant du chef de l’Etat à l’Africa Ceo Forum à Abidjan, le Premier ministre a réchauffé la relation économique ente le Cameroun et la Côte d’Ivoire et examiné, avec ses pairs, la promotion des partenariats public-privé. (Mutations P.7)

Banc d’essai pour la Douane : « Le patriotisme suffira t il à boos t er la performance ».

Hier mercredi 14 mai 2025, sous la haute directive du Premier ministre Joseph Dion Ngute, le Ministère des Finances a orchestré une cérémonie synchronisée de levée des couleurs, couplée à la traditionnelle minute du civisme. Au-delà du rituel patriotique, où le silence a succédé à la montée des couleurs nationales, le message véhiculé par la Direction Générale du Trésor a résonné avec une acuité particulière : l’efficacité du service public, érigée en impératif plutôt qu’en simple objectif. (Quotidien EcoNews P.6)

Patrick Alexandre Fomethe : « L éducation financière est la clé de la réussite pour notre marché ».

Directeur Général de la société de gestion de portefeuille Kori Asset Management, il plaide pour une meilleure structuration du marché sous-régional des capitaux. Dans cet entretien, il souligne les enjeux de gouvernance, les défis de digitalisation, l’urgence d’une éducation financière massive, et l’importance d’une synergie entre acteurs publics et privés pour bâtir un marché solide, crédible et inclusif. (Défis Actuels Pp.2-3)

Fiscalité locale : « Comment la modernisation va booster les recettes des mairies ».

Le lancement de la caravane de sensibilisation sur la réforme de la fiscalité locale dans la région du Centre a eu lieu hier, 14 mai 2025 à Yaoundé. (Le Jour P.7)

Eau de table Camwater : « Une stratégie pour améliorer l accès à l eau

potable ». Pour le Dr Blaise Moussa, directeur général de la Camwater, le projet d’embouteillage de l’eau de table qui a suscité une vague d’indignation sur les réseaux sociaux en fonction des sensibilités des consommateurs, vient plutôt résoudre le problème d’accès à l’eau au regard des données de 2024 qui chiffrent à près de 40%, le taux des Camerounais qui rencontrent encore les difficultés d’approvisionnement à l’eau courante, malgré les avancées notables enregistrées. (Gouvernance Presse P.9)

Kribi : « Trois prédictions sur l avenir du Port ».

Comment Jean Ernest Masséna Ngallè Bibèhè, Ministre des Transports, Philippe Labonne, Président de Africa Global Logistics (AGL) et Patrick Melom, Directeur Général du Port Autonome de Kribi voient le Port après la phase 2. (Bougna P.3)

Actualité Sportive

Mercato estival 2025: « Ces Lions Indomptables qui suscitent la convoitise ». Plusieurs joueurs camerounais, portés par leurs performances en club, suscitent un intérêt croissant chez les grands clubs européens. Bryan Mbeumo, Carlos Baleba, Franck Zambo Anguissa, André Onana, Arthur Avom et Yvan Neyou sont au centre de rumeurs sérieuses, avec des négociations qui pourraient aboutir à des transferts. (Le Messager P.12)