L'ÉVEIL DU GRAND NORD NE SE RÉDUIT PAS AUX HUMEURS DES CRÉATURES DÉCRETALES DE PAUL BIYA

Le vent du Changement qui souffle depuis quelques années déjà au Cameroun, a un écho particulier, ces jours-ci, dans la partie septentrionale du Cameroun.

Ce retentissement se fait à la faveur de la démission et l'annonce de candidature à l'élection présidentielle du Ministre Issa TCHIROMA BAKARI, leader du FSNC et l'annonce candidature à la même élection, du Ministre d'État, Bello BOUBA MAÏGARI, président de L'UNDP.

Ces annonces de candidatures, procèdent du constat des ravages causés par leur participation à l'entreprise de démolition du Cameroun, laissé par l'ancien Président de la République, Ahmadou AHIDJO. Sous la pression des peuples, les Ministres alliés du pouvoir RDPC, sont mis en demeure de proposer autre chose que ce qui n'a pas marché pendant 43 ans.

Mais, il serait injuste et poliquement faux, de penser que la conscience politique, le désir d’avenir du "nordiste", se limite aux tribulations moutonnières de l'élite locale du Décret de Paul BIYA.

En réalité, une fine observation du terrain nous permet de constater que, germe dans cette partie du pays, une extraordinaire culture et ferveur politique, sous la houlette d'entrepreneurs de talents que sont Mamadou Mota et Dr Boutché de Maroua, qui ont inoculé dans ce Peuple, l'idée d'une rupture véritable avec l'ordre politique ancien, pour penser le Cameroun autrement que sous la tutelle d'une aristocratie des élus du Décret et des conventions historiques qui figent des destins.

Cette entreprise politique est aujourd’hui en pleine maturation. Le SYSTÈME CONSERVATEUR, qui historiquement est entré en conspiration pour prendre en otage le Peuple, travaille aujourd'hui à mettre sous les boisseaux, à invisibiliser cette réalité : c'est pourquoi, depuis quelques années déjà, les déclarations de réunions. Et manifestations publiques sont systématiquement refusées à Dr Boutché, Responsable Régional du MRC.

Le mot d'ordre est clair, il ne faut pas que cette force politique qui rompt avec ce tout ce qui a plongé la partie septentrionale du pays dans un état de délabrement sans précédent, soit connue de l'opinion.

Pourtant, le Grand Nord, comme tous les Peuples du Cameroun, exige que le Pouvoir revienne au Peuple et non aux Élites.

