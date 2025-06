CAMEROUN :: Me JIM NOAH RECADRE LE DEBAT SUR L’AFFAIRE SAMUEL ETO’O FILS :: CAMEROON

Dans un climat médiatique où les rumeurs prennent souvent la place des faits, l’intervention musclée et maîtrisée de Maître Jim Noah, lors de l’émission BNEWS FOOTBALL CLUB, a eu l’effet d’un électrochoc. Sur un plateau habituellement dominé par des supputations sans fondement, l’avocat a imposé le silence… par la simple puissance du droit. « Est-ce que quelqu’un peut me dire ici que Samuel Eto’o a détourné l’argent et va demain répondre devant le tribunal ? » Une question simple, directe, mais dont le poids a écrasé tout le plateau. Ce fut un silence de plomb, révélateur : aucun des panélistes n’a osé broncher sur l’instant. Et soudain, les certitudes tremblèrent.

À travers cette sortie, Maître Jim Noah a rappelé les fondements sacrés de toute société civilisée : la présomption d’innocence, la rigueur du raisonnement, et le respect de la justice. Face à des discours approximatifs et des accusations légères relayées sur les réseaux sociaux ou dans certaines émissions, l’avocat n’a pas tremblé : il a ramené le débat sur le terrain de la loi, du concret, du rationnel. Ce jour-là, le droit a parlé, et la clameur s’est tue. Plus qu’un moment de télévision, ce fut une leçon. Une manière de dire : le Cameroun nouveau ne laissera plus la rumeur juger à la place des tribunaux.

L’intimidation des fausses certitudes

On a trop souvent vu certains se proclamer juges sur la place publique, bâtissant des accusations sur des impressions, des ressentis, des coupures de presse ou des intérêts personnels. Mais comme l’a si bien souligné Me Noah, ceux qui parlent doivent désormais répondre de leurs propos. L’ère du bavardage irresponsable touche à sa fin. Désormais, chaque mot engage. Chaque accusation devra être étayée, documentée, prouvée. Face à l’affaire évoquée un supposé détournement de fonds à la Fecafoot, l’avocat a recentré le débat : y a-t-il des preuves ? La justice a-t-elle tranché ? Car ni l’indignation populaire ni les procès sur Facebook ne remplacent la rigueur procédurale. Samuel Eto’o, icône du football africain et président de la Fédération camerounaise de football, cristallise les passions.

Adulé, critiqué, parfois jalousé, il est devenu une figure nationale qui dérange autant qu’elle inspire. Son charisme, ses réformes, son refus des compromis l’ont souvent mis au cœur des polémiques. Mais jusqu’à preuve du contraire, il demeure un citoyen au-dessus de qui plane le principe intangible de l’innocence. Et c’est justement cela que Maître Jim Noah a défendu : la dignité du droit face à la facilité de l’opinion. Son message était clair : accuser sans preuve, c’est non seulement malhonnête, mais dangereux. C’est ouvrir la porte à toutes les dérives, à l’anarchie morale et à la confusion médiatique.

Un avertissement salutaire

Un coup de gueule qui était en même temps une mise en garde contre l’impunité verbale qui devient en même temps, un acte de salubrité publique. Oui, le Cameroun doit changer, et ce changement passe aussi par la fin du chaos verbal. Désormais, ceux qui diffament devront répondre. Ceux qui accusent devront prouver. Ceux qui commentent devront comprendre les limites du commentaire. Et cela, c’est déjà une victoire pour la justice, pour le bon sens, et pour l’honneur des homme.