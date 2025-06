CAMEROUN :: Présidentielle 2025 : Comment le Grand Nord joue à saute-mouton :: CAMEROON

Longtemps considéré comme le bastion du Renouveau, l’idéologie portée par le Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais (RDPC) au pouvoir à Yaoundé, le Grand Nord se désolidarise peu à peu du pouvoir central du palais présidentiel d’Etoudi. Dans le but de garder la main sur cet électorat en vue de la présidentielle de 2025, Paul Biya multiplie les actions et envoie des émissaires dans le Septentrion.

Le Grand Nord échappe-t-il désormais au contrôle du pouvoir central de Yaoundé ? La question brûle le landerneau politique camerounais à l’approche de l’échéance électorale. On est passé du « bétail électoral » aux revendications purement politiques. Les promesses de la campagne présidentielle de 2018 n’ont pas été tenues. En témoignent les sorties des hommes politiques et des élites des régions de l’Adamaoua, du Nord et de l’Extrême-Nord, qui, en s’opposant au pouvoir central, font régner un climat délétère, nourrissant les suspicions d’un retournement des populations contre Paul Biya.

Yaoundé prend la mesure de la situation : il faut agir. Tout récemment, l’inauguration de l’usine Cimencam à Figuil a servi de prétexte. Joseph Dion Ngute, Premier ministre et chef du gouvernement, était en mission dans ce que le quotidien Mutations qualifie de « mission séduction » à Figuil. Le journal précise que, alors que les alliés traditionnels de Paul Biya se font de plus en plus discrets, le Premier ministre a profité de l’inauguration de cette nouvelle cimenterie, le 12 juin, pour tenter de réchauffer les relations entre le candidat du RDPC à la présidentielle et les populations de la région du Nord.

Un autre quotidien, Le Messager, lie cette sortie du Premier ministre à la présidentielle de 2025 et estime que « Le Nord dit merci et renouvelle son pacte avec Biya ». C’était en marge de la mise en service de l’usine ultramoderne de production de ciment et de clinker, d’une valeur de 60 milliards de FCFA, à Figuil-Garoua. La cérémonie s’est déroulée le 12 juin dernier, sous la présidence du Premier ministre Chief Dion Ngute, représentant du président de la République.

Pendant ce temps, ailleurs, c’est Issa Tchiroma, allié de longue date de Paul Biya, qui est sur la sellette. Le journal Le Point en parle en des termes sévères : « Sérail Forfaiture et trahison Issa Tchiroma : Perfide… ». Le président du Front national pour le salut du Cameroun (FSNC), par ailleurs ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle, apparaît dans une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux, affichant ouvertement une posture d’opposant. Pour un membre du gouvernement, cette sortie est tout simplement un coup de poignard dans le dos d’un allié. Une interrogation surgit : que fait-il encore auprès de celui qu’il sert si mal ?

Une attitude qui a inspiré le journal L’Anecdote, qui tente de « Comprendre le coup d’éclat ou de bluff d’Issa Tchiroma ». Une vidéo en boucle sur la toile présente le ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle en pleine tirade oratoire, semblant rompre avec le pouvoir. Une mise en scène ou une volonté d’affranchissement politique ? Les interrogations fusent.

