CAMEROUN :: Samuel Eto'o, Noel Esomba et les 5 millions de l'hôpital général de Yaoundé :: CAMEROON

Le Président de la Fédération Camerounaise de Football (FECAFOOT) était à l’hôpital général de Yaoundé. En visite chez un ancien Lion Indomptable, Jean Paul Akono. C’était le 1er Mai dernier. Il en a profité pour assister à la fête du travail de cet établissement hospitalier de la capitale.

Sur invitation de son directeur général le Pr Emmanuel Essomba. Un internaute, Shance Lion a annoncé une remise de 5 millions à Samuel Eto’o par le Directeur de l’Hôpital. La toile s’est embrasée. Reactions.

A la suite de cette information, le service de communication de l’hopital a regi par un communiqué de presse dont la teneur suit : « Des informations abondamment relayées dans les RS font état d’un paiement de 5 000 000 fcfa (Cinq Millions) à Monsieur Samuel ETO'O Fils par l'Hôpital Général de Yaoundé.

En effet, le 1er Mai dernier, le Président de la Fédération Camerounaise de Football a rendu visite à certains de nos patients y compris un personnel peu célèbre de la Fécafoot interné depuis quelques temps.

Reconnu par des visiteurs et plusieurs personnels de l'HGY, M Samuel ETO'O Fils a cédé à l'invitation de ces derniers en prenant part pendant une trentaine de minutes à la célébration de la Journée Internationale du Travail.

Le Directeur Général de l'Hôpital Général de Yaoundé, en remerciant le Président de la Fécafoot pour l'ambiance exceptionnelle dont a bénéficié son personnel condamne fermement ces allégations et dément formellement le paiement d'une somme d'argent. M Samuel ETO'O Fils n'a donc pas perçu d'argent de l'Hôpital Général de Yaoundé. Ces informations répandues sont fausses et dénuées de tout fondement.

Cependant, le Président de la Fecafoot prenant la parole pendant ce laps de temps, et après avoir largement félicité la Direction Générale de l'HGY pour les nouvelles prouesses de cet établissement hospitalier, a annoncé des partenariats futurs portant notamment sur la prise en charge sanitaire de tous les footballeurs camerounais entre l'instance faîtière du football et l'Hôpital Général de Yaoundé.

Le Directeur Général de l'Hôpital Général de Yaoundé invite les uns et les autres à ne point céder à la manipulation, à plus de prudence et de vigilance dans la perception des informations émanant particulièrement des réseaux sociaux »

Aussi bien que le journal Gouvernance Presse de Yaoundé qui revient sur « L’éclairage du Pr Noël Essomba ». Selon le service communication de cet hôpital de 1ère catégorie, le président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto’o Fils, alors qu’il rendait visite le 1er mai dernier, à ses collaborateurs internés dans cet hôpital et communiant au passage avec le personnel médical et autres visiteurs dans le cadre de la journée du Travail, suite à leur demande, n’a reçu aucun prétendu paiement d’une somme de 5 millions tel que vilipendé dans les réseaux sociaux.



En guise de réaction l’auteur de cette information revient à la charge « Tout en saluant l’immense travail effectué par le Pr Emmanuel Essomba, Directeur général de l’hôpital général de Yaoundé, pour redonner à cet établissement sa grandeur, nous maintenons l’information selon laquelle le Directeur général a bel et bien versé 5 millions pour cette visite présentée sous forme d’une rencontre avec Jean Paul Akono, ancien entraineur des Lions indomptables, champions des lions olympiques 2000 à Sydney. Bien que ce geste envers notre illustre icone ait crée une ambiance exceptionnelle »