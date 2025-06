CAMEROUN :: Crise anglophone : quatre soldats tués par des sécessionnistes à Wum :: CAMEROON

Quatre militaires ont été tués dans la nuit de dimanche à lundi 30/06/2025 à Wum, dans le Nord-Ouest du Cameroun, a affirmé à Camer.be une autorité locale de la région, qui a requis l'anonymat.

Des séparatistes lourdement armés ont attaqué simultanément un postes militaire dans la région du Nord-Ouest. Il s’agit de la localité de Wum dans la région du Nord-Ouest, a précisé notre source

Le bilan provisoire de ces attaques fait état de quatre militaires tués et plusieurs blessés », a-t-elle souligné.

Samedi, deux autres soldats avaient perdu la vie dans une attaque similaire dans la localité de Chouame située dans le Nord-Ouest d’après la même source.

En moins de deux jours, ce sont donc six militaires camerounais qui ont été tués dans le Nord-Ouest du pays, dans des attaques attribuées par les autorités locales aux séparatistes anglophones.

Ce conflit armé a aussi coûté la vie à plus de 3 500 personnes et forcé plus de 700 000 autres à fuir leur domicile.

La population anglophone de ce pays d’Afrique centrale représente environ 20 % de ses 23 millions d'habitants.

Depuis novembre 2016, cette minorité proteste contre sa marginalisation, certains exigeant le fédéralisme, d'autres la sécession.

Yaoundé rejette les deux options.