Comment améliorer la qualité de service de la Banque au Cameroun

En se référant Pour citer Tsapi, V. & Kaïssou, dans l’article « La perception de la qualité de service et l’engagement des clients de banques au Cameroun » dans la Revue Internationale des Sciences de Gestion. Les enjeux et les perspectives.



Le Contexte

Au cours de ces dernières décennies, le secteur bancaire a connu de profonds bouleversements, sans doute plus intéressants que tout autre domaine. Il s’agit particulièrement des crises financières, de la dérégulation, des modifications des activités et des coûts d’exploitation, de la crise de confiance, de la concurrence très intensive et des avantages concurrentiels de plus en plus éphémères. Ce nouveau contexte concurrentiel a visiblement stimulé le renouvellement de la conception métier de banquier, ses pratiques et son image. Une reconfiguration du secteur bancaire n’a pas tardé à se présenter.

Les enjeux et perspectives

Quelles sont les obligations du client envers sa banque et vice versa ? ». De façon plus précise, la recherche répond à deux questions spécifiques : Quelle est l’influence de la qualité perçue sur l’engagement des clients envers leur(s) banque(s) ? Quelle est l’importance relative de chacun des attributs de la qualité perçue par rapport à l’engagement des clients de banques ? Que faut-il faire pour réduire les longues files d’attente devant les guichets de la Banque ? A l’instar de Douala au Cameroun, la qualité du service rendu au client est-il efficient ? La multiplication des agences à l’intérieur de la ville est dans les principale capitales de Région ont montré leur efficacité. A l’instar de ce retraité de la ville de Ndikiniméki dans le Mbam et Inoubou, Region du Centre « Je n’ai plus besoin d’aller à Yaoundé pour toucher ma pension retraite. Il suffit d’aller à Bafia, à 40 mn de mon village » SCB Cameroun par exemple dispose d'un réseau de 54 agences réparties dans 28 villes des 10 régions du Cameroun

Dans son évolution vers une Banque de plus en plus citoyenne et proche de sa clientèle, des mécanismes sont mis en jeux pour rendre la Banque proche du contribuable et à des couts accessibles. De plus les services dévoués aux clients permettent une fluidité et une rapidité perceptibles.

