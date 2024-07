CAMEROUN :: Accident de circulation à Bafang : Un bus percute un véhicule et se retrouve en brousse :: CAMEROON

Un grave accident de la circulation s'est produit ce matin à la sortie de Bafang, dans le département du Haut-Nkam, région de l'Ouest du Cameroun. Un car (coaster) en provenance de Bafang et en direction de Douala, transportant de nombreux passagers, a percuté un véhicule personnel avant de se retrouver en brousse.

Selon les premiers témoignages, l'accident serait survenu aux environs de 10h, à "Fokouakem", non loin de la ville de Bafang. Le car, qui roulait à vive allure, n'aurait pas pu freiner à temps à l'approche d'un virage, percutant de plein fouet un véhicule personnel qui arrivait en sens inverse. Le choc a été d'une telle violence que le car a quitté la route et s'est retrouvé dans la brousse.

Bilan provisoire : plusieurs blessés

Le bilan provisoire de cet accident fait état de plusieurs blessés, dont le nombre exact n'a pas encore été confirmé. Les blessés ont été évacués vers les hôpitaux de Bafang et Bangangté. Les secours sont toujours sur place pour tenter de dégager les véhicules et porter assistance aux victimes.

Mauvais état de la route et excès de vitesse en cause

Selon les riverains et les premiers témoins de l'accident, l'état de la route, qui est fortement dégradé à cet endroit, et l'excès de vitesse du car seraient à l'origine de cet accident.

Encore un drame sur les routes camerounaises

Cet accident de Bafang vient malheureusement s'ajouter à la longue liste des accidents de la circulation qui endeuillent les routes camerounaises chaque jour. La gendarmerie nationale a ouvert une enquête pour déterminer les circonstances exactes de l'accident et identifier les responsabilités.

Appel à la prudence sur les routes

Face à la recrudescence des accidents de la circulation, les autorités camerounaises appellent une nouvelle fois les usagers de la route à la prudence et au respect du code de la route. Le mauvais état des routes et l'excès de vitesse sont deux des principales causes d'accidents au Cameroun. Il est important de respecter les limitations de vitesse et de faire preuve de vigilance au volant pour éviter de nouveaux drames.

Cet accident met en évidence la nécessité d'une action urgente pour améliorer la sécurité routière au Cameroun. Les autorités doivent prendre des mesures pour réhabiliter les routes et renforcer les contrôles routiers. Les usagers de la route, quant à eux, doivent adopter un comportement responsable et prudent.