CAMEROUN :: Comment Maurice Kamto et ses nouveaux alliés tourmentent le sérail :: CAMEROON

Après son meeting populaire à la place de la République à Paris et son retour triomphal au Cameroun, Maurice Kamto continue de faire l’actualité. Les journaux s’en donnent à cœur joie. Me Tsapy Lavoisier, ancien militant du SDF qui a récemment rejoint le MRC, rompt le silence. Jean Nkuete, secrétaire général du comité central du RDPC, parti au pouvoir de Paul Biya, attaque frontalement Maurice Kamto. Luc Sindjoun, conseiller spécial à la Présidence, critique également le leader du MRC. La presse met en lumière les contradictions du président Paul Biya.

Concernant l’adhésion au MRC, le quotidien La Nouvelle Expression, paru à Douala, s’est rendu à Bafoussam pour rencontrer Me Tsapy Lavoisier. Depuis le 11 mai 2025, date à laquelle il a rejoint le MRC avec d’autres anciens conseillers municipaux exclus du SDF, l’ancien conseiller juridique national du SDF livre une interview exclusive. Cet avocat, qui cumule plus de 35 ans de barreau au Cameroun, affirme : « Le mandat que les populations de Bafoussam 1er m’ont confié en 2020, et qui court jusqu’en 2025, profite désormais à ma nouvelle formation politique. C’est-à-dire le MRC, conformément à l’article 3 alinéa 4 de la loi de 1990 sur les partis politiques, qui interdit de militer dans deux formations à la fois. »

Par ailleurs, l’« insurrection sacrificielle », réelle ou supposée, attribuée à Maurice Kamto et au MRC fait débat. Le quotidien Le Messager rapporte : « Nkuete charge Kamto, le MRC contre-attaque. » Le 10 juin 2025, le secrétaire général du comité central du RDPC (Sg/Cc) a publié un communiqué en 11 points, dans lequel il s’en prend directement à l’opposition, et en particulier au Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, qu’il accuse d’attiser les tensions dans l’espace public.

L’Expression Politique, dans la perspective de l’élection présidentielle de 2025, explique « Pourquoi Luc Sindjoun tacle Maurice Kamto ». Dans une tribune publiée le 4 juin, Luc Sindjoun, agrégé de science politique et membre titulaire du comité central du RDPC, critique vivement Kamto, dénonçant un « chapelet d’approximations, de contradictions, de prétentions, d’inconséquences, et parfois de vilenies » qui, selon lui, n’élèvent pas la qualité du débat politique.

Ce climat délétère à l’approche de la présidentielle est également analysé par le journal Le Confidentiel, qui évoque « Les ennemis de Paul Biya ». Ils se trouveraient dans toutes les sphères de la vie politique, administrative et économique du pays : ministres, administrateurs, directeurs généraux. Chargés de dossiers sensibles à fort impact social, ces derniers seraient, selon le journal, plus enclins à freiner qu’à exécuter les missions présidentielles. Pendant ce temps, les électeurs potentiels ruminent leur colère face à la vie chère, au piteux état des routes, à la pollution, aux pénuries d’eau et d’électricité.

Enfin, une lettre ouverte à Paul Biya vient d’être rendue publique. Un chercheur, exprimant le ras-le-bol de ses collègues, alerte sur « les conséquences dramatiques des retards répétés qui s’apparentent à une cessation pure et simple du versement de l’allocation spéciale pour la modernisation de la recherche, destinée aux enseignants du supérieur ». Il révèle que, fin juin 2025, à peine 20 % des enseignants ont reçu leur allocation pour le premier semestre, pourtant censée être versée avant fin mars, selon La Nouvelle Expression.