Des décorations et des épaulettes aux promus des forces de défense Camerounaises

Comme de coutume, l’armée Camerounaise reçoit des galons et des décorations chaque 1er juillet de l’année. Présidée par le Ministre Délégué à la Présidence chargé de la Défense Monsieur Joseph BETI ASSOMO, La cérémonie de prise d'armes à l'occasion de la remise des décorations au titre du 20 mai 2024 et des insignes de grade du second semestre de l'année budgétaire 2024 aux personnels promus des forces de défense et de sécurité, ce lundi 1er juillet 2024 à la cour d'honneur de la brigade du quartier général à Yaoundé était très bien articulée selon la coutume militaire.

En présence d’une bonne dizaine de membres du gouvernement, ces hautes personnalités ont été invitées à rejoindre le Ministre de la Défense à la remise des décorations et des épaulettes aux vaillants forces de défense et des personnels civils en présence de la foule venue nombreuse notamment les familles, amies et connaissances.

Le Secrétaire d’État auprès du Ministre de la Défense chargé de la Gendarmerie Monsieur Galax Yves Etoga, le Secrétaire d’État auprès du Ministre de la Défense chargé des Anciens Combattants et des Victimes de Guerre monsieur KOUMPA Issa, des officiers généraux, des officiers et des sous-officiers ont également participé à la remise des médailles et décorations.

Plusieurs catégories de médailles Ont été décernées à savoir l'Ordre national de la valeur, l'ordre national du mérite camerounais, l'Ordre national du mérite sportif, l'Croix de la valeur militaire la médaille de la vaillance et les médaille du mérite de la force publique. Pour la promotion au grade supérieur, des officiers, des sous-officiers et des militaires de rang ont eu le bonheur de porter un nouveau galon.

Pour le déroulé de la cérémonie, le Colonel Ekoman Ekoman Yves René Chef d’état major BQG, a commandé les troupes à la cérémonie de remise des décorations et des épaulettes au titre du 1er juillet 2024 rythmée par la fanfare de la brigade du quartier général.