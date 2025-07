Trafic de visas : le fils du ministre camerounais incarcéré à Kondengui :: CAMEROON

Philippe Mbella, fils du ministre camerounais des relations extérieures Lejeune Mbella Mbella, a été écroué à la prison centrale de Kondengui à Yaoundé. Il est accusé d’avoir orchestré un réseau de trafic de visas pour l’Espagne depuis son poste à l’ambassade d’Espagne, où il occupait une fonction au service comptabilité.

Selon des sources judiciaires, le jeune homme aurait profité de sa position pour délivrer frauduleusement des visas contre des sommes substantielles, court-circuitant les procédures consulaires légales. L’affaire a éclaté suite à la plainte d’un demandeur ayant payé sans obtenir le précieux sésame. Alertée, la représentation diplomatique espagnole a immédiatement saisi la DGSN (Délégation générale à la sûreté nationale), déclenchant une enquête confiée au service des grandes investigations dirigé par le commissaire Vincent de Paul Meva.

Cette incarcération survient dans un contexte de durcissement des contrôles anti-corruption au Cameroun. Les investigations révèlent un système sophistiqué : Philippe Mbella aurait utilisé des intermédiaires pour cibler des candidats à la migration, leur réclamant jusqu’à plusieurs millions de francs CFA par dossier. Les passeports étaient ensuite traités via des circuits parallèles, exploitant des failles dans le système de gestion des visas.

La DGSN a identifié au moins douze victimes directes et saisi des documents compromettants lors de perquisitions. Le ministère des relations extérieures n’a pas encore officiellement commenté cette affaire embarrassante, mais des sources internes évoquent des mesures disciplinaires en préparation. Cette situation met en lumière les risques systémiques liés au népotisme dans les représentations diplomatiques.

L’enquête se poursuit pour identifier d’éventuels complices au sein de l’ambassade et reconstituer l’ensemble du réseau. Le parquet de Yaoundé envisage des charges supplémentaires pour association de malfaiteurs et blanchiment de capitaux. Cette affaire pourrait influencer les relations bilatérales entre le Cameroun et l’Espagne, déjà tendues sur les questions migratoires.