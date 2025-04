CAMEROUN :: Après le pape François, faut-il espérer un Africain à la tête de l’Église catholique ? :: CAMEROON

Le pape François est décédé. Le conclave, composé des cardinaux électeurs, va bientôt se réunir dans la chapelle Sixtine, à Rome, pour élire son successeur. L’Afrique figure parmi les grandes attentes et revendique sa place.

Le 267e successeur de saint Pierre peut-il être un Africain ? La question se pose avec insistance depuis l’annonce du décès du pape François. Les avis sont partagés, chacun avancé avec des arguments aussi pertinents les uns que les autres. L’Église africaine est en plein essor. « Le taux d’augmentation des fidèles catholiques en Afrique est largement supérieur à celui de l’Europe et de l’Amérique latine », affirme un cardinal africain. De plus, le pape Jean-Paul II avait déjà amorcé cette dynamique en finalisant l’exhortation post-synodale consacrant l’inculturation des valeurs africaines dans la vie de l’Église, ouvrant ainsi la voie à une nouvelle évangélisation.

Mais cette montée en puissance de l’évangélisation suffit-elle à justifier l’élection d’un pape africain ? Serait-ce une reconnaissance du zèle des fidèles africains dans leur adhésion au message de l’Église ?

Les statistiques actuelles indiquent que les cardinaux électeurs ont en moyenne 70 ans. Ils sont à 41 % originaires d’Europe, 16 % d’Asie, 13 % d’Afrique, 13 % d’Amérique du Sud et 10 % d’Amérique du Nord. Bien que l’influence de l’Église en Afrique soit en nette progression, elle ne semble pas encore en position dominante pour accéder à la tête de l’institution.

Cependant, les Africains croient fermement en la possibilité d’un changement et invoquent « l’Esprit saint pour guider les cardinaux électeurs ». D’autant plus que les critères d’éligibilité au pontificat restent ouverts : « Il faut avoir l’âge requis pour exercer des fonctions ecclésiastiques (généralement plus de 18 ans) et être accepté par une majorité qualifiée des cardinaux (au moins les deux tiers des voix) ».

Au Cameroun, le quotidien EcoNews, journal paraissant à Yaoundé, titre : « Le Vatican regarde vers l’Afrique ». Selon cette publication, si l’on se fie à la croissance fulgurante de l’Église catholique, le prochain pape pourrait bien venir d’Afrique. Le continent est aujourd’hui le moteur principal de l’expansion du catholicisme à l’échelle mondiale. Selon les chiffres les plus récents du Vatican, près de 20 % des catholiques de la planète vivent désormais en Afrique — un chiffre en hausse de 0,32 % en un an, soit le rythme le plus élevé parmi toutes les régions du monde.

Dans cette perspective, deux figures africaines émergent avec une acuité particulière : le cardinal Fridolin Ambongo Besungu, 65 ans, originaire de la République démocratique du Congo, et le cardinal Peter Turkson, 76 ans, originaire du Ghana.