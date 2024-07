CAMEROUN :: Présidentielle 2025, Recrutement de 15 millions de soldats électoraux: Hilaire Kamga interpelle Paul Biya :: CAMEROON

L’année 2025 frappe aux portillons et les manœuvres électorales se multiplient. C’est le cas de Hilaire Kamga, les Franckistes et les autres mouvements de pression politique. Le tout sous fond d’une question qui devient récurrente : Qui gouverne à Yaoundé ?

A cette question justement, La Primeur de L’Info Plus, un journal de Yaoundé donne des precisions « Voice les véritables signes indicateurs de la ténacité de Paul Biya ». Certains hiboux de la République hululent que papa ne dirige plus le pays, il ne contrôle plus rien et que la gestion de l’appareil lui échappe déjà. Pourtant papa paie les salaires des fonctionnaires et agents publics, il construit les routes et les ponts pour le développement du pays, les marchés publics ne souffrent d’aucune entorse, les examens officiels se sont bien déroulés, l’armée nationale lui reste fidèle et loyale, les Lions indomptables continuent de rugir, les chambres bicamérales poursuivent leur bonhomme de chemin sans véritable anicroche.



Cependant qu’au sujet de la Présidentielle 2025, un acteur major de la politique se dévoile. Le quotidien Le Messager parle de « La stratégie d’Hilaire Kamga au scanner ». Au cours de la 11ème édition du thé citoyen à la presse servie le 27 juin dernier à Yaoundé par la plateforme de la société civile pour la démocratie (La Plate- Forme) qu’il dirige, l’homme déclare être en voie de recruter de 15 mil- lions de soldats électeurs.

Pour Hilaire Kamga, « Il s’agit des personnes qui comprennent l’enjeu du vote et doivent se comporter comme des soldats capables de défendre tout mauvais usage qui devrait être fait de leur vote. Il est question de former 15 millions de soldats électoraux pour 2025 » Pour y parvenir, il va saisir Paul Biya d’une correspondance officielle à ce sujet. Par la suite, il compte écrire aux parlementaires, pendant qu’ils sont encore en session, pour faire savoir qu’il y a urgence à ne pas violer la Constitution dans le cadre de l’expression du droit électoral.

Bien plus, « il y aura une action diplomatique vers l’ensemble des chancelleries et l’ensemble des pays qui comptent, qui peuvent impacter et qui peuvent se faire entendre auprès du régime de Yaoundé »

Le Marché politique est en ébullition et rentre dans la zone de turbulence. Notamment dans le Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais RDPC au pouvoir à Yaoundé. Camer Press, un journal de Yaoundé s’en inquiète et interroge « Qui a peur des Franckistes ». Le Mouvement de soutien à Franck Biya semble avoir maille à partir avec le parti au pouvoir dont il semble naturellement proche. Entre adoubement par certains responsables du Rdpc et crocs-en-jambe invisibles, les Franckistes naviguent dans les eaux en mouvement. L’opposition réagit à travers Jean Robert Wafo du Front pour le Changement au Cameroun, Honorable Rolande Issi Mbock du Pcrn et Aloys Parfait Mbvoum, un transfuge du Sdf.

Sur le terrain de l’action dans la Région de l’Est-Département du Haut Nyong-Inscription sur les listes électorales : « Kick-off » Le journal Le Point écrit qu’Alors que les différents états-majors des partis politiques sont déjà en ordre de bataille pour enrôler le maximum de leurs militants sur les listes électorales, dans la Région de l’Est, cette opération remet plutôt au goût du jour la guéguerre que Benjamin Amama Amama et Joseph Se le livrent pour le contrôle politique de la Région. Ça bouillonne au point où certaines élites ne savent plus où donner la tête.