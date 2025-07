CAMEROUN :: Présidentielle 2025 : Nous avons nos candidats ! :: CAMEROON

Cela n’est plus un secret. Bello Bouba Maigari, président de l’Union pour La Démocratie et le Progrès UNDP est candidat à la présidentielle d’octobre prochain contre son allié d’hier Paul Biya président en exercice et leader du Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais RDPC.

Tous deux usés dans la tache

Paul Biya et son ancien premier ministre Bello Bouba Maigari ont roulé leur bosse dans les arcanes du pouvoir depuis de longues dates. Plus de 50 ans après, leurs partis politiques les présentent comme les hommes de la situation capables de sortir du gouffre politique et du marasme économique dans lequel ces deux hauts commis de l’Etat l’ont plongé. Au détriment de la demande populaire qui exige un renouvellement de la classe politique du Cameroun. A quelques jours de la convocation du corps électoral, ces deux leaders charismatiques du landerneau politique du Cameroun vont-ils écouter le cri du peuple ?

Média d’Afrique parle de « L’énigmatique candidature de Bello Bouba Maigari ». Le président national de l’Union Nationale pour la Démocratie et le Progrès (Undp), a officiellement annoncé sa candidature samedi dernier, pour l’élection présidentielle d’octobre prochain.

A 78 ans, le fils de Bascheo dans le département de la Bénoué (Nord Cameroun) défie la plate-forme et se lance en cavalier solitaire, comme candidat. Que cache cette curieuse candidature ? Bello Bouba Maigari reste lui-même laconique « Ma candidature ne devrait étonner personne ». Le président de l’Union national pour la démocratie fait l’annonce samedi dernier à l’issue de la réunion du Comité central tenue au Palais des Congrès de Yaoundé.

Paul Biya, lui, a reçu l’onction des divinités traditionnelles « Des Mbombog plébiscitent Paul Biya » Cameroon Tribune revele que,. Reçus en audience hier par le Premier ministre, Joseph Dion Ngute, des dépositaires de la tradition chez le peuple Bassa estiment que le président de la République, président national du Rdpc, doit poursuivre son œuvre à la tête du pays. Il reste meme le candidat d’outre-tombe de son parti. Un ancien ministre et leader de parti, Garga Haman Adji ironise en disant que, « Dans le contexte actuel, même s’il était étendu sur une civière, le candidat Biya sera réélu en 2025 ». Homme politique très expérimenté, ancien ministre démissionnaire, le Président de l’Alliance pour la Démocratie et le Développement a prophétisé.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur notre chaîne WhatsApp