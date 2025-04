CAMEROUN :: Présidentielle 2025 : La presse parle des partis instables, des candidats controversés… :: CAMEROON

Et des milliards en fumée....La présidentielle 2025 approche à grands pas. Des candidats réels et potentiels se bousculent aux portillons du palais présidentiel d’Etoudi à Yaoundé, capitale politique du Cameroun. Portés par des partis politiques minés par des querelles intestines, avec des fortunes diverses. La presse en parle.

Qu’en est-il des challengers de Paul Biya, président de la République en poste à la prochaine présidentielle de 2025 ? Les journaux surfent sur le sujet. Chacun allant de sa ligne de rédaction.

Repères, un journal de Yaoundé cible Maurice Kamto et Cabral Libii et titre tout simplement « En ballottage défavorable ». Arrivés deuxième et troisième en 2018n Maurice Kamto et Cabral Libii ne sont pour autant pas certains que leurs candidatures respectives seront validées pour le scrutin d’octobre. A six mois de l’échéance, le premier n’a toujours pas trouvé de parti pour son investiture, à moins de réussir l’exploit de glaner les 300 signatures requises en vue d’une candidature indépendante. Le second, pour sa part, est empêtré dans des démêlés Judiciaire avec le fondateur de son parti, Robert Kona, qui a récemment déclaré rejoindre la majorité présidentielle.

Maurice Kamto reste sous les fourches caudiques de Le National. Et pour cause, « Maurice Kamto dans l’impasse » Le journal estime que le leader autocrate du Mrc, sera certainement absent de la course présidentielle de 2025 en raison d’un obstacle constitutionnel. En effet, le Mrc ayant boycotté les élections de 2020, le parti se retrouve sans représentation officielle, ce qui rend hautement difficile la candidature de Kamto selon l’article 121 de la Constitution. Alors que se faire investir par un ‘’parti politique Yango ‘’ relève d’un fantasme, mobiliser 300 parrainages pour une candidature indépendante est contextuellement impossible…

Le National L’Union des Populations du Cameroun UPC, le parti nationaliste s’invite au débat et étale lui aussi ses contradictions avec des militants qui se divisent en se crêpant les chignons. Et Les Hommes d’Honneur s’interroge « Qui veut la tête de Jean Bahebeck ? ». Pour le journal, Alors que la candidature de Jean Bahebeck avait été entérinée par sa faction de l’UPC depuis plusieurs mois, les lignes semblent à nouveau bouger au sein du parti. Un courant de plus en plus audible pousse désormais en faveur de Dominique Yamb, présenté comme l’alternative crédible et légitime. Mais qui manœuvre en coulisses pour relancer ce dernier, remettant ainsi en question le procès-verbal du présidium qui, à l’époque, avait clairement tranché en faveur du Pr Jean Bahebeck ?

Tout cela fait débat parce qu’ « Au Cameroun, l’idée d’une réforme constitutionnelle refait surface à chaque élection présidentielle. Le président Paul Biya passera-t-il enfin à l’acte en 2025 ? ». De fait et pour Actu Point, Depuis plus d’un an, une ‘’ task force ‘’ travaille sur l’éventualité d’une révision, et un projet aurait déjà franchi plusieurs étapes techniques. Cette ‘’ task force ‘’ est menée par Ferdinand Ngoh Ngoh, secrétaire général de la présidence, épaulé par les conseillers Jean Claude Awala Wodougué et Luc Sindjoun, ainsi que par des constitutionnalistes camerounais. L’objectif de ce travail, effectué en toute discrétion : revoir en profondeur l’architecture politique, administrative et électorale du pays.



Fortune publique était la préoccupation de InfoMatin avec « Plus de 145 milliards de préjudice subi par l’Etat entre 2008 et 2024 ». C’est la colossale somme à recouvrer, en guise d’amende spéciale et débet, pour 1085 fautes de gestion sanctionnées par le Conseil de discipline budgétaire et financière. Le montant a, ce 16 avril à Yaoundé, été révélé lors du lancement des activités de l’organe administratif présidé par le ministre délégué à la présidence chargé du Contrôle supérieur de l’Etat, Mbah acha Rose Fomundam. En présence de plusieurs hautes autorités.