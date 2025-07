CAMEROUN :: Rose Dibong refuse de quitter le gouvernement après la démission de son président de l'UNDP :: CAMEROON

Sa déclaration a été faite sur la Crtv, la radio télévision de l'Etat du Cameroun au journal de 20 h le 30 juin 2025.La Secrétaire d’Etat auprès du Ministre de l’Habitat et du Développement Urbain chargé de l’Habitat, explique qu’elle ne démissionnera pas du gouvernement pour suivre l’orientation de son parti politique.

Ci dessous, la retranscription faite par la rédaction de camer.be

Madame Rose Dibong. Bonjour. Vous êtes en ce moment hors du Cameroun, mais vous êtes attentive à l’actualité au pays. Notamment, vous êtes au courant de la candidature de M. Bello Bouba Maïgari, président de votre parti, à la prochaine élection présidentielle. Il estime que c’est le choix de la base, c’est le choix des militants et des cadres du parti. Est-ce que vous avez été consultée également ?

Je n’ai pas été consultée du tout. Ça me pose forcément un problème. Je pense qu’ils ont justifié ça par des raisons qui les ont poussées à ne pas me consulter. Mais que j’ai été consultée ou non, maintenant que vous me posez la question, je suis obligée de vous dire que je continue à gérer en tant que responsable du gouvernement qui travaille pour le Cameroun. Je ne travaille pas pour mon parti, je travaille pour le Cameroun.

Cette candidature devrait en principe, enfin, c’est ce que l’opinion pense, que cette candidature devrait en principe acter la sortie de M. Bello Bouba Maïgari du gouvernement ainsi que celle de tous les membres de l’UNDP. Quelle analyse vous faites de cette façon de penser de l’opinion ?

L’opinion ne connaît pas les textes. Aucun texte ne nous oblige de le faire. Si on doit le faire, on le fait personnellement. Et moi, je ne le ferai pas. Je ne vais pas démissionner du gouvernement pour ça. Je vais attendre que mon décret me fasse partie. Parce que c’est un décret qui élimine un autre décret. Moi, je n’ai pas la volonté de démissionner moi-même. Je reste au gouvernement en attendant qu’on m’enlève du gouvernement.

Même si le président de votre parti décide de quitter le gouvernement, vous, vous restez ?

Mais lui, il a son décret, j’ai le mien. Moi, j’ai dit que je ne peux pas démissionner tant que mon décret reste valable. C’est un décret qui me fera partie. Si on me remplace, je pars. Je continue à jouer de mon décret en attendant qu’on m’enlève le décret. Je ne quitterai pas le gouvernement pour ça.

M. Bello Bouba, dans le développement qui a suivi sa déclaration de candidature, estime qu’au sein de l’UNDP, c’est l’unanimité. Tout le monde est d’accord avec cette décision, que le parti fonctionne normalement, et que tous les organes fonctionnent normalement, et que la base et les membres de l’appareil politique sont sur la même longueur d’onde. Est-ce que c’est aussi votre analyse ?

C’est son analyse. Lui, le président, il a peut-être une vue plus large que la mienne. L’essentiel, c’est lui qui va se mettre candidat. Ce n’est pas moi. Je ne vais pas refuser mon décret pour ça. J’attends que le décret soit remplacé par un autre. On dit appeler à d’autres fonctions, ou remplacer par quelqu’un d’autre. Et là, c’est un autre chapitre. Ce n’est pas le même. Ne confondez rien du tout.

Le décret, c’est le décret. Le décret n’est pas marqué RDPC ou UNDP (Union pour la Démocratie et le progrès, ndlr) à ma lecture. Je suis un très vieux fonctionnaire de haut vol. Je sais lire les textes de la République. Aucun texte ne colle ça à un parti politique. Je suis ministre de la République, et ça ne date pas d’aujourd’hui. J’ai toujours eu des décrets. Ce n’est pas l’UNDP qui m’a donné mes décrets. Comme disait le président, lui-même, on est libre d’appartenir à la branche qu’on veut. Je ne quitte pas le gouvernement pour ça. Je vous le répète.

Merci beaucoup, madame la ministre.

Merci.

