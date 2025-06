CAMEROUN :: Presidentielle 2025 : Entre démission, alliances et candidature, le Grand Nord en ébullition :: CAMEROON

A quatre mois de la presidentielle au Cameroun les tractations en coulisses se poursuivent et les enjeux se dessinent et les jeux se font. A l’instar du grand nord qui regroupe les Region de l’Adamaoua, le Nord et l’Extreme Nord, les acteurs prennent position.

Le plus recent est Issa Tchiroma Bakary, president du Front pour le salut national du Cameroun (FSNC), implanté à Garoua, capital de la Region du Nord. Allié au Rasemblement Democratique du Cameroun, parti au pouvoir à Yaoundé et minister de l’Emploi et la formation professionnelle. Il vient de faire l’actualité avec sa demission du gouvernement. Si cet acte politique est ordinaire en cette année electorale, il donne libre cours à des analyse dont la presse fait un large écho. Avec des positions plutot controversies comme celle de Paul Biya son allié d’hier qui estime que « Nous sommes en démocratie, et toute démocratie digne de ce nom suppose une opposition saine et responsable »

Une reponse du berger à la bergere qui fait dire à Prospective Nouvelle, un journal de Yaoundé qu’à la Présidentielle 2025 « Tchiroma candidat ». 24 heures après avoir transmis sa lettre de démission du gouvernement comme Ministre de l’Emploi et de la Formation Professionnelle à ses patrons hiérarchiques, l’ex-Ministre de la Communication Porte-Parole du Gouvernement, dans une lettre fleuve à charge contre le régime actuel, a annoncé qu’il est candidat à la prochaine élection présidentielle. Le Président du FSNC affirme que : "Trop c’est Trop"

Avec des commentaires les plus osés comme celui de Innovations, un autre journal de Yaoundé qui passe en derision Issa Tchiroma Bakary « L’ingénieur ferroviaire devenu fin politicien ». Il milite dès les années 1970 au sein de l’UNC. En 1984, soupçonné de liens avec le putsch manqué contre Paul Biya, il passe plusieurs années en détention sans jugement à la prison de Yoko.

En 1990, il se lance dans l’opposition. Il cofonde l’Undp et devient député en 1992. Nommé ministre des Transports, il est exclu de l’Undp en 1995, il cofonde ensuite l’Andp avec Hamadou Moustapha. 11 ans plus tard, il crée le Fsnc et est nommé en 2009 ministre de la Communication.



Mais aussi le journal Le Point qui parle de l’ axe Nord-Ouest comme « Un leurre ». Selon certaines indiscrétions, des tractations de coulisses ont cours actuellement autour d’une alliance stratégique entre Maurice Kamto et, des leaders du Grand-Nord à savoir : Issa Tchiroma Bakary, Bello Bouba, Moustapha, Adamou Sidiki et Guibai Gatama. Leur objectif, renverser le pouvoir en place à travers une candidature unifiée à la présidentielle de 2025.

Ces figures que tout semble opposer, peuvent-elles s’associer sur cette priorité ? Entre stratégies concurrentes querelles de leadership et luttes des égos, la cohésion s’annonce impossible. Les sceptiques y voient une mise en scène.

Dans ce Processus électoral en cours au Cameroun, Cameroon Tribune, le quotidien à capitaux publics appelle au « dialogue encore et toujours ». Pour le journal, A quelques mois de la présidentielle, Elections Cameroon rencontre tous les acteurs concernés depuis hier à Mbankomo.

Autour de la table : les partis politiques, la société civile, les autorités traditionnelles, les leaders religieux, les médias, ainsi que des partenaires internationaux à l’instar des Nations unies. Cette concertation est destinée à renforcer le jeu démocratique et poser les balises d’une élection apaisée.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur notre chaîne WhatsApp