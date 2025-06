CAMEROUN :: Inquiétudes sur les séries de vols récurrents au Port de Douala :: CAMEROON

Douala- Cameroun- Depuis un certain temps, des vidéos circulent dans les réseaux sociaux faisant état de plusieurs cas de vols de pièces détachées et des contenus des véhicules importés au niveau du port de Douala.

Réné N. a reçu récemment son vehicule complètement dépouillé. Même les boutons qui servent à hausser et descendre les vitres de sa voitures ont été démontés. Le contenu de son frigo qui se trouvait dans sa voiture volé. Il n'est pas seul à se plaindre.

Jean Marc B. a lui aussi retrouvé ses caisses contenant du vin acheté et envoyé au Cameroun dans un conteneur disparu. Ce dernier selon ses dires, s'apprêtait à organiser les funérailles de son géniteur. Tout a disparu dans la nature affirme t-il.

Pascal M. opérateur économique à Douala, affirme avoir perdu un conteneur chargé de sa marchandise, pourtant arrivé au Cameroun. Des plaintes fuses de toute part.

Le port de Douala est-il devenu un centre organisé de vol ? Où est passé les services de securités annoncés en grande pompe depuis le mois de janvier par les autorités aéroportuaires ?

Ces cas ne s’auraient être imputé à l’autorité portuaire, selon une autorité portuaire qui a requis l'anonymat et qui parle de « non sens ». Les lieus et les circonstances montrés dans les vidéos ne sont pas du Port de Douala.« Nous allons porter une plainte contre X et nous allons suivre ces dossiers pour savoir les tenants et les aboutissements. Car il y a des suspicions dans cette affaire, au motif qu’il y a un environnement de concurrence autour du Port autonome de Douala », a-t-il révélé.

A rappeler que le Port, dans un communiqué, déclarait ceci: « les cas de vols peuvent survenir à chaque étape du processus de transport. De l’embarquement, jusqu’au placement de la marchandise de quelle que nature que ce soit dans une aire de stockage. « Pour autant, le Port Autonome de Douala va renforcer la sécurité par des mesures dissuasives et en concertation avec l’ensemble des parties prenantes.»

En conclusion le Port Autonome de Douala restant dans son rôle de régulateur de l’activité portuaire, d’entretien et d’exploitation du port maritime et de ses dépendances, invite tous les acteurs à œuvrer pour le renforcement de la sécurité, gage de succès et de compétitivité.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur notre chaîne WhatsApp