CAMEROUN :: Le Conseil de discipline budgétaire et financière va-t-il sanctionner les détourneurs de la fortune? :: CAMEROON

Les activités de cette instance disciplinaire suprême de l'Etat commencent ce jour à Yaoundé, la capitale politique du Cameroun.

Doté d’un pouvoir de sanction des fautes de gestion de la fortune publique avérée, elle focalise les attentes de l’opinion. Des ministres sur le banc des accusés.

Certes, le conseil de discipline budgétaire et financière ne constitue pas une juridiction, mais Cameroon Tribune, le quotidien à capitaux publics met en garde les « gestionnaires indélicats » et annonce Le lancement des activités du conseil de discipline budgétaire et financière pour l’année en cours ce jour à Yaoundé s’inscrit dans un contexte marqué par une plus grande autonomie financière dans cette structure.

La cérémonie est placée sous le haut patronage du président de la République. Au menu, plusieurs cas seront inscrits au rôle et des sanctions attendues.

La presse exhume le Covidgate du nom de ce scandale de détournement de 180 milliards de francs CFA qui devraient servir, entre autres, à l’achat d’équipements de protection, de tests, d’ambulances, de médicaments, et à la prise en charge de la quarantaine des voyageurs.

Dans le cadre du fonds spécial de solidarité nationale créé en 2020 par Paul Biya, président de la République depuis trente-huit ans, « pour la lutte contre le coronavirus et ses répercussions économiques et sociales » au Cameroun.

Des soupçons de corruption pèsent sur les ministres de la santé et de la Recherche scientifique entre autres selon le rapport de la chambre des comptes de la Cour Suprême.

Face à ce scandale et les autres qui retiennent l’attention, de l’opinion publique, que peut le Conseil de Discipline ? Le textes organique de l’institutions indique « Le Conseil est chargé de prendre des sanctions à l’encontre des agents publics, patents ou faits, coupables des irrégularités et fautes de gestion commises dans l’exercice de leurs fonctions, irrégularités et fautes ayant eu pour effet de porter préjudice aux intérêts de la puissance publique ».

Le journal Actu Point quant à lui annonce « Vague d’arrestations en vue dont deux ministres et dix-huit hauts responsables de la République ».

L’enquête sur la gestion des fonds Covid-19 s’intensifie avec une vague d’arrestations visant plusieurs personnalités issues de divers milieux. Ces interpellations feront suite à la découverte d’une vaste fraude autour de la convention entre l’Etat et les employeurs durant la pandémie. Les mis en cause seront poursuivis pour escroquerie portant sur les deniers publics, faux et usage de faux, entre autres infractions.