Orange Cameroun lance la 4e édition d'Orange Summer Challenge

La cérémonie a eu lieu ce jour à Orange Digital Center situé à Akwa-Soudanaise Douala, capitale économique et quartier d’affaires de la ville.

Le programme de la compétition a été présenté aux étudiants et aux porteurs de projet qui ont répondu présents pour le lancement de ce rendez-vous technologique qui a pour thème ; «#Tech4Impact : changeons le monde avec l'entrepreneuriat ».

Les anciens participants ont également partagé leur expérience d’Orange Summer Challenge et apporté des précisions sur les différentes étapes ainsi que sur leurs acquis aux nouveaux entrants.

