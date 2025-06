CAMEROUN :: Innovation : Orange digitalise la presse pour ses 5 millions d'abonnés sur Max it :: CAMEROON

C’est l’actualité et l’innovation qui fait la fierté des amateurs de la presse depuis ces derniers mois. Désormais, les internautes de toutes les catégories sociales au Cameroun, dans tous les coins du pays, à toutes les heures et toutes les positions peuvent désormais consulter la presse écrite en ligne. Cette innovation que nous devons à Orange Cameroun à travers son application Max it forte de ses 5 millions d’utilisateurs actifs. Ainsi, ce service se présente comme une réelle révolution numérique, dans un contexte où la presse écrite perdait un peu de sa superbe.

Avec 350 unités/jour seulement, chaque utilisateur qui possède l’application Max it peu accéder à l’ensemble des journaux disponibles sur la Marketplace de ladite application. Orange Mobile News apporte un coup de pouce et de neuf à la presse écrite et démocratiser en quelques clics l’accès à l’actualité quotidienne du pays. Plusieurs journaux bénéficient déjà d’une bonne presse avec Orange Mobile News : Cameroon Tribune, Mutations, L’oeil du Sahel, Cameroon Insider, The Guardian Post, Cameroon Business, Eco-tidien.

Selon les premières personnes ayant accédé à ce service ne cachent pas leur satisfaction, un ouf de soulagement. “Orange Mobile News vient résoudre de nombreux problèmes qui étaient des entraves entre les lecteurs et les journaux. La possibilité de consulter toute l’information disponible n’importe où, en temps et en heure est une bonne nouvelle. Je fus un fidèle abonné de la presse écrite, depuis quelques années je m’en suis pourtant éloigné. Aujourd’hui, c’est avec plaisir que je renoue avec mes anciennes habitues et de manière un peu plus expérimentale”. Témoigne l’un des abonnés de la première heure du service Orange Mobile News.

Lien d’accès :

https://bit.ly/MobileNews_

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur notre chaîne WhatsApp