CÔTE D'IVOIRE :: OLIVIA YACE L’ETOILE INEGALEE DE LA BEAUTE IVOIRIENNE :: COTE D'IVOIRE

La miss des cœurs

C’est une reine de beauté qui règne et qui traverse les années et les cœurs. Olivia Yacé, couronnée Miss Côte d’Ivoire en 2021, reste la beauté nationale prisée de tous les ivoiriens : elle est devenue une référence, un modèle intemporel, dont l’empreinte demeure vive dans l’imaginaire collectif ivoirien. Fille du maire de Cocody, issue d’une famille influente et respectée, Olivia n’a pourtant pas misé sur ses origines pour se frayer un chemin. Elle a grandi entre tradition et modernité, entre Abidjan et les États-Unis, où elle a poursuivi ses études supérieures et pratiqué le mannequinat.

C’est là, dans cette dualité d’influences, que s’est forgée sa grâce internationale, ce mélange rare d’élégance et d’assurance, qui allait bientôt séduire tout un peuple, et au-delà. Lorsque le Comité Miss Côte d’Ivoire (COMICI) l’a sacrée en 2021, beaucoup ont vu en elle une candidate trop parfaite, suscitant des commentaires acerbes, certains attribuant son sacre à son statut social. Pourtant, l’épreuve du temps a dissipé les doutes : Olivia Yacé n’était pas une passagère dans l’histoire du concours, elle en est devenue un pilier. Sa prestation au concours Miss Monde 2022, où elle a frôlé la couronne, a porté haut les couleurs de la Côte d’Ivoire sur la scène internationale. Belle, intelligente, éloquente, humble et charismatique, Olivia a redéfini les standards de la représentante idéale. Depuis lors, à chaque nouvelle édition du concours, son nom revient comme une référence, un repère de l’excellence.

Un modèle, une inspiration, un défi pour la relève

Être Miss, Olivia a démontré que c’est un sacerdoce, un engagement de tous les instants. Derrière les sourires et les strass, se cachent des années de préparation, un travail acharné, un soin rigoureux de l’image, et une discipline de vie presque militaire. Peu peuvent prétendre avoir porté aussi dignement cette responsabilité. Aujourd’hui encore, alors que de nouvelles Miss tentent de faire rayonner le pays, le spectre d’Olivia plane. Non pas comme une ombre écrasante, mais comme une lumière guidante. À chaque défilé, à chaque prise de parole, elle demeure le mètre étalon, la barre que toutes rêvent d’atteindre. Nombreux sont ceux qui, avec nostalgie, affirment : « Il n’y a pas son deux ».

Et si certains hésitaient au départ à l’accepter, tous aujourd’hui s’accordent à reconnaître l’exception : Olivia Yacé est la Miss des Miss, la muse d’une nation. Même ceux qui, autrefois, pensaient que son couronnement était dû à son nom de famille, se sont laissés conquérir par ce “je-ne-sais-quoi” qui la distingue, cette aura naturelle, cette authenticité touchante. L’histoire d’Olivia n’est pas celle d’une simple élection. C’est celle d’un destin, d’une jeune femme qui a su conjuguer privilège et mérite, élégance et profondeur, pour devenir le symbole durable de la beauté ivoirienne à son plus haut niveau. Et aujourd’hui encore, la Côte d’Ivoire se souvient, et espère. Espère revoir un jour une autre étoile briller avec la même intensité, espère que la relève saura, elle aussi, porter haut le flambeau laissé par la sublime Olivia Yacé.