CAMEROUN :: La presse parle de Paul Biya, Serge Matomba et Jean de Dieu Momo. :: CAMEROON

La presse parle de Paul Biya, Serge Matomba et Jean de Dieu Momo.

Ils ont occupés les manchettes des journaux pour des raisons diverses. En commençant par Paul Biya, chef d’Etat, président de la République et président national du Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais RDPC au pouvoir à Yaoundé, capitale politique et siège des institutions. Avec le palais de l’assemblée Nationale baptisé à son nom.

L’ascension politique de Serge Espoir Matomba, président du Peuple Uni pour la Rénovation Sociale PURS, candidat à l’élection présidentielle 2025. Mais aussi de Jean de Dieu Momo, ministre délégué auprès du ministre de la justice.

Au sujet du Baptême du Palais de l’Assemblée Nationale communément appelé palais de Verre, c’est le quotidien Le Messager qui a trouvé les mots justes en titrant « Cavaye s’accroche à Biya ». Le président de l’Assemblée nationale, saisissant l’organisation par ses soins, de la cérémonie solennelle de baptême du nouvel immeuble de la Chambre basse du parlement le 26 avril dernier, a publiquement manifesté son attachement politique à ‘’ l’homme du 6 novembre 1982 ‘’, en mémoire de qui il a conçu et superviser les travaux de ce luxueux édifice offert en don au Cameroun par la République du Chine. Rencheri par le journal Expression politique qui parle de « Cavaye Yéguié offre un palais à Paul Biya ». Après l’inauguration du nouveau siège de la Chambre basse du parlement le 30 novembre 2024, la cérémonie de baptême du nouveau siège du Parlement qui porte désormais le nom de " Palais de Verre Paul Biya" a eu lieu le 25 avril dernier à Yaoundé.

Politics, un journal d’analyses politiques s’intéresse à la Présidentielle 2025 pour dire que « Serge Espoir Matomba, incarnation de la prémonition ». Entré en politique à l’âge de 28 ans avec la légalisation du Peuple Uni pour la Rénovation Sociale en abrégé PURS et investi il y a peu, par ce parti comme candidat à la prochaine présidentielle, ce jeune Camerounais de 46 ans élu local depuis deux mandats et grand conseiller à la communauté urbaine de la capitale économique camerounaise grâce à la constance et la pertinence de son discours politique inspiré du socio panafricanisme militant, porte plus que jamais les espoirs des millions de Camerounais des villes et campagnes...

Jean De Dieu Momo n’a pas échappé aux fourches caudiques du journal Le Point qui, en un mot s’interroge « Pitre ? ».

Pour le journal, l’indisponibilité de Laurent Esso et, la gestion des affaires courantes par son ministre délégué, ont fini par lever le voile sur la vraie nature du président du Paddec dont les pantalonnades inexplicables sur les réseaux sociaux relèvent plus du guignol que de l’homme d’Etat.

A la présidence de la République, des questions se posent sur cette ambition fanfaronne du fils de la Menoua qui, plonge, au lieu de relever l’Etat de la gadoue.