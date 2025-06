Crise politique au Cameroun : Appel pressant pour une transition et audits financiers :: CAMEROON

Aboubacar Ousmane Mey lance un avertissement sans précédent aux autorités camerounaises. Dans une déclaration incendiaire, il exhorte Paul Biya à "quitter le pouvoir avant qu’il ne soit trop tard", tout en conseillant à sa famille de faciliter cette transition. Ces propos interviennent dans un contexte de tension extrême où le Grand-Nord se déclare prêt pour un changement de régime, affirmant que "tout est déjà sur la table".

L’homme politique met en garde les forces de sécurité contre toute ingérence : "J’invite les hommes en tenue à ne pas se mêler de politique camerounaise". Il étend cette mise en garde aux gouverneurs et préfets, les sommant de ne plus se laisser "entraîner par le RDPC". Selon lui, le pays aurait "longtemps laissé faire" mais désormais, "il est temps que Biya et son régime libèrent le pouvoir".

Un scandale financier majeur est au cœur des préoccupations : 163 milliards de FCFA auraient disparu des caisses de l’État à quelques mois de la présidentielle. Mey affirme que ce dossier brûlant est "sur la table du Premier ministre" tandis qu’une manœuvre se préparerait "au niveau de la présidence". Ces allégations s’ajoutent à la promesse d’audits post-régime concernant les fonctionnaires ayant dépassé l’âge de la retraite : "Tous ces retraités qui perçoivent encore des salaires publics devront rendre l’argent indûment perçu".

La région du Grand-Nord, bastion électoral historique, joue un rôle central dans cette offensive. Mey la présente comme unie et déterminée : "Nous ne reculerons pas". Cette posture révèle une fracture grandissante au sein de l’appareil d’État camerounais et une mobilisation inédite des forces d’opposition.