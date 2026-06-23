CAMEROUN :: Martinez Zogo informateur d'Etoudi : les preuves accablantes :: CAMEROON

Le 33e témoin du procès de l'assassinat de Martinez Zogo a révélé que le journaliste entretenait une relation secrète avec la Présidence, transmettant des dossiers confidentiels sur Jean-Pierre Amougou Belinga à Ferdinand Ngoh Ngoh et Oswald Baboke, plongeant le tribunal militaire dans une suspension d'audience.

Le procès de l'assassinat de Martinez Zogo vient de basculer dans une dimension que personne n'attendait.

Ce 22 juin 2026, alors que l'audience du Tribunal militaire s'ouvrait à Yaoundé, le 33e témoin de l'accusation, Monsieur Ouloumou Jean-Pierre, a pris la parole. Et en quelques minutes, il a fait voler en éclats le récit officiel.

Martinez Zogo n'était pas un simple journaliste. Selon ce témoin expert, l'animateur de radio était un informateur stratégique et régulier pour le compte de la Présidence de la République. Il entretenait une relation secrète avec Ferdinand Ngoh Ngoh, Ministre Secrétaire Général de la Présidence (SGPR), et Oswald Baboke, Directeur Adjoint du Cabinet Civil.

Sous serment, Ouloumou Jean-Pierre a cartographié un axe de communication direct entre le journaliste assassiné et les deux plus hauts responsables d'Etoudi. Un flux continu de notes d'information et de dossiers confidentiels. Une cible prioritaire : Jean-Pierre Amougou Belinga, puissant patron du groupe L'Anecdote, aujourd'hui détenu dans cette affaire.

Covid-gate, Olémbé-gate, affaire Bolloré : les scandales financiers les plus sensibles du Cameroun étaient dans les notes de Zogo.

Devant l'extrême sensibilité des déclarations, le Tribunal militaire a suspendu l'audience à 14h45.

Le coup de théâtre du 33e témoin

L'achèvement de la réexamination du 32e témoin n'était que le prélude à un coup de théâtre savamment orchestré par le Ministère Public. En appelant immédiatement à la barre son 33e témoin, Monsieur Ouloumou Jean-Pierre, l'accusation a introduit un expert dont les premières déclarations sous serment ont instantanément déplacé le curseur du procès vers les sommets de l'appareil étatique camerounais.

Les dépositions de cet expert ont mis en lumière une guerre de clans impitoyable, plaçant Ferdinand Ngoh Ngoh, Oswald Baboke et Jean-Pierre Amougou Belinga au centre d'un réseau complexe d'influences, de dénonciations et de rivalités financières.

Martinez Zogo : un informateur au service de la Présidence

Dès ses premières prises de parole, Monsieur Ouloumou Jean-Pierre a exposé les résultats de ses analyses techniques, révélant que Martinez Zogo n'était pas un simple animateur de radio s'en tenant à des diatribes publiques, mais un informateur stratégique et régulier pour le compte de la Présidence de la République.

L'expert a formellement cartographié un axe de communication direct et secret liant le journaliste à Ferdinand Ngoh Ngoh, Ministre Secrétaire Général de la Présidence (SGPR), et à Oswald Baboke, Directeur Adjoint du Cabinet Civil.

Selon le témoin, Martinez Zogo transmettait de manière systématique des notes d'information et des dossiers confidentiels à ces deux figures majeures d'Etoudi, agissant comme un relai de renseignement privé au sein d'un circuit fermé de pouvoir.

La cible prioritaire : Jean-Pierre Amougou Belinga

Le contenu de cet « arrosage » informationnel, tel que décrit par le 33e témoin, avait une cible prioritaire et clairement identifiée : l'homme d'affaires Jean-Pierre Amougou Belinga, puissant patron du groupe L'Anecdote, aujourd'hui détenu et poursuivi dans cette affaire.

Le témoin a expliqué que Martinez Zogo utilisait sa proximité avec Ferdinand Ngoh Ngoh et Oswald Baboke pour accumuler et transmettre des accusations gravissimes de détournement de deniers publics visant directement Jean-Pierre Amougou Belinga, ainsi que le Directeur de la Sécurité Présidentielle (DSP).

Les rapports acheminés vers le SGPR et le Directeur Adjoint du Cabinet Civil comprenaient un mélange de données issues de la veille des réseaux sociaux et de conclusions tirées des propres investigations du journaliste.

Les dossiers choc transmis par Zogo

Pour donner du poids à ses dénonciations auprès de Ferdinand Ngoh Ngoh et Oswald Baboke, Martinez Zogo s'était procuré des pièces maîtresses concernant les plus grands scandales financiers de la décennie. L'expert Ouloumou Jean-Pierre a énuméré de façon factuelle les dossiers que le journaliste transmettait à ses contacts de la Présidence pour accabler le camp de Jean-Pierre Amougou Belinga :

- Les audits et rapports de la Task Force

- Le Covid-gate : les malversations présumées liées à la gestion de la pandémie

- L'Olémbé-gate : les scandales autour du complexe sportif d'Olémbé

- La gestion opaque des subventions de la Ligne 94

- Les affaires contentieuses du Port Autonome de Douala impliquant Bolloré

- Le dossier du Cabinet Ottou

Chaque note envoyée devenait ainsi une arme politique et judiciaire mise à la disposition du duo Ngoh Ngoh - Baboke.

Une guerre de clans au sommet du régime

Ces révélations détaillées par le 33e témoin démontrent que l'assassinat de Martinez Zogo s'inscrit dans le prolongement direct d'un affrontement titanesque entre deux factions du régime :

- D'un côté, les hauts responsables de la Présidence comme Ferdinand Ngoh Ngoh et Oswald Baboke, destinataires des alertes

- De l'autre, des puissances économiques et sécuritaires ciblées par ces rapports, incarnées par Jean-Pierre Amougou Belinga

La suspension de l'audience

Devant l'extrême sensibilité de ces déclarations et l'imminence de la production des preuves matérielles, le Tribunal Militaire a prononcé la suspension de l'audience à 14h45 précises.

Une décision qui en dit long sur la déflagration provoquée par les révélations du 33e témoin.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp