CAMEROUN :: « L'illettré » a réussi là où les « grands professeurs » ont échoué :: CAMEROON

Alors que le professeur Mathias Eric Owona Nguini accuse la FECAFOOT d'avoir « saboté » le travail du sélectionneur Marc Brys, Samuel Eto'o répond par une charge cinglante, opposant son palmarès de légende à l'échec des « grands professeurs » et ravivant le souvenir de l'Assemblée générale de 2009.

La non-qualification des Lions Indomptables pour la Coupe du Monde 2026 n'en finit pas de déchirer le Cameroun. Dix billets pour l'Afrique. Dix. Et pourtant, le quintuple champion d'Afrique n'en a pas décroché un seul.

Les langues se sont déliées. Les responsabilités se cherchent. Et les coups bas pleuvent.

Sur Info TV, le professeur Mathias Eric Owona Nguini a lancé une bombe : la FECAFOOT a « saboté » le travail du sélectionneur Marc Brys. Stages bâclés, équipements manquants, joueurs « marchant dans les rues de Yaoundé sans tenues appropriées ».

Face à cette charge, Samuel Eto'o a choisi de ne pas laisser passer. Dans une sortie qui fait déjà le tour des réseaux sociaux, l'ancien attaquant, quadruple Ballon d'Or africain, a renvoyé l'ascenseur avec une violence verbale rare :

« En seulement deux mois, "l'illettré" a trouvé une solution à un problème que de grands professeurs n'avaient jamais réussi à résoudre. »

Une phrase qui claque. Une déclaration de guerre. Et une polémique qui ne fait que commencer.

Le contexte : un Mondial perdu, une guerre des clans

Le 13 novembre 2025, les Lions Indomptables sont éliminés par la RDC (1-0) à Rabat. Depuis, les Camerounais n'ont pas digéré. Et les langues se sont déliées.

L'arrivée de Marc Brys en remplacement de Rigobert Song a été mal vue par la FECAFOOT. Le ministère des Sports avait fait le choix du Belge, tandis que Samuel Eto'o avait coché une liste restreinte de techniciens. Les dissensions entre les deux entités ont pris du volume. Le premier contact entre Samuel Eto'o et Marc Brys à Tsinga était d'une violence inouïe.

L'accusation d'Owona Nguini : « La FECAFOOT a saboté le travail de Marc Brys »

Le 14 juin 2026, sur Info TV, le professeur Mathias Eric Owona Nguini a livré une analyse sévère de l'échec. Selon lui, le sélectionneur belge aurait vu son travail entravé par l'institution elle-même:

- Des stages mal organisés

- Des équipements promis aux joueurs mais jamais livrés

- Des joueurs aperçus dans les rues de Yaoundé sans tenues appropriées

La réponse de la FECAFOOT

Trois jours plus tard, le 19 juin 2026, la FECAFOOT a répliqué par voie officielle. Dans une « Mise au point », l'instance dirigeante qualifie ces déclarations de contre-vérités et affirme avoir pleinement assumé ses responsabilités.

La défense de la fédération s'appuie sur une lettre datée du 4 juin 2024, dans laquelle le président de la FECAFOOT alertait déjà le ministre des Sports sur une série d'écarts imputés à Marc Brys: modification unilatérale de l'encadrement technique, tensions avec une partie du staff et des joueurs, refus de collaborer avec le personnel fédéral.

La charge d'Eto'o : « L'illettré » vs « les grands professeurs »

C'est dans ce contexte que Samuel Eto'o a décidé de prendre la parole. Et il n'a pas fait dans la dentelle.

L'ancien attaquant aligne d'abord son palmarès: meilleur buteur de l'histoire des Lions Indomptables, quadruple Ballon d'Or africain, meilleur buteur de l'histoire de la CAN, vainqueur de nombreux trophées en club.

Un rappel cinglant de ce qu'il est, de ce qu'il a accompli. Une façon de dire : mes détracteurs, eux, n'ont rien fait de comparable.

Puis vient le coup de grâce :

« En seulement deux mois, "l'illettré" a trouvé une solution à un problème que de grands professeurs n'avaient jamais réussi à résoudre. L'Assemblée générale de 2009 a finalement été rattrapée par les faits. »

Une référence directe aux « professeurs », dont Owona Nguini, universitaire et politologue réputé.

Eto'o élargit le tir :

« Pendant ce temps, de petites personnes, guidées par des intérêts politiques, continuent de recevoir des consignes pour attaquer un compatriote qui a excellé dans son domaine et dont le nom dépasse depuis longtemps les frontières de son pays. »

Puis, la charge finale :

« Des professeurs qui se transforment en fabricants d'alertes et de contre-vérités, tout en distribuant des leçons aux autres. Ceux-là mêmes qui traitent certains de poisseux… Comme on dit, c'est l'hôpital qui se moque de la charité. »

La formule est assassine. Le proverbe camerounais est parfaitement choisi : ceux qui critiquent Eto'o, qui le traitent d'« illettré », sont eux-mêmes en proie à leurs propres échecs.

L'héritage de Joseph Owona en toile de fond

Pour comprendre la portée de cette attaque, il faut remonter à Joseph Owona, le père de Mathias Eric Owona Nguini.

Joseph Owona a présidé le Comité de normalisation de la FECAFOOT de 2013 à 2015. C'est sous son mandat que le projet du siège de la Fédération a échoué. Pourtant, les ressources destinées à ces travaux auraient déjà été disponibles dans les comptes de la fédération.

Sous la présidence d'Eto'o, les travaux du siège ont été repris et menés à bien, avec une réduction drastique des coûts.

Un échec du père que le fils, aujourd'hui, tente de rattraper en critiquant celui qui a réussi là où son géniteur avait échoué.

Owona Nguini riposte

Le professeur n'a pas tardé à répliquer. Sur Facebook, il a défendu ses propos et rejeté toute tentative de remise en cause de ses affirmations:

« Dites à Samuel Eto'o et à la FECAFOOT de ne pas jouer à ce jeu avec moi. Qu'ils assument clairement leur part de responsabilité avérée dans l'élimination des Lions aux côtés des autres protagonistes. Je n'ai rien inventé. »

Selon lui, la FECAFOOT n'est pas la seule structure concernée par cet échec. Il cite également le ministère des Sports, les joueurs ainsi qu'une partie du public.

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