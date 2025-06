CAMEROUN :: Deuxième Lettre Ouverte du CODE à Monsieur Akere Muna :: CAMEROON

Monsieur Akere Muna, Suite à notre récente lettre ouverte vous interpellant sur vos relations préoccupantes avec Monsieur Elimbi Lobe, nous avons pris acte de votre choix regrettable de ne pas répondre directement au CODE, préférant plutôt vous exprimer de manière évasive dans une interview accordée à la chaîne Media2Africa.

Dans cette interview, au lieu de condamner clairement et sans ambiguïté les propos fascistes, haineux et explicitement génocidaires tenus publiquement par Monsieur Elimbi Lobe à l’encontre de la communauté Bamiléké, vous vous êtes délibérément réfugié derrière une formule de circonstance, déclarant que « Monsieur Elimbi Lobe est responsable de ses propos » et qu’ils « ne vous engagent pas ». Cette réponse, indigne de votre statut d’ancien Bâtonnier, juriste internationalement respecté et candidat déclaré à la présidence du Cameroun, est particulièrement inquiétante.

Votre refus explicite de vous distancer fermement de Monsieur Elimbi Lobe constitue un acte politique lourd de sens, car, vous apportez une caution tacite aux idéologies destructrices qui menacent la cohésion nationale, la stabilité sociale et, à terme, la paix civile au Cameroun. L’histoire récente en Afrique et ailleurs a douloureusement montré que le fascisme ethnique, lorsqu’il est toléré, instrumentalise ou minimisé par les responsables politiques, mène irrémédiablement aux pires tragédies humaines, notamment à des génocides.

Persistant à considérer Monsieur Elimbi Lobe comme un allié politique au prétexte qu’il soutient la candidature d’un « président anglophone », vous avez implicitement validé une démarche profondément dangereuse qui divise les Camerounais selon des lignes ethniques et identitaires.

Une telle posture n’est pas digne d’un homme qui ambitionne d’être à la tête de notre pays. Le Cameroun ne saurait être dirigé par des alliances politiques fondées sur la haine et la stigmatisation ethnique, dont la conséquence inéluctable serait l’implosion de notre société déjà fragilisée par des décennies de mauvaise gouvernance.

Nous tenons à rappeler que les propos tenus par Monsieur Elimbi Lobe ne sont pas une simple opinion politique : ce sont des appels explicites à la haine, à l’exclusion, et potentiellement à la violence contre une communauté entière, une composante essentielle et intégrante de notre pays. Un silence complice face à une telle rhétorique équivaut à en assumer moralement et politiquement la responsabilité.

Le CODE vous réitère solennellement son appel à condamner publiquement, clairement et définitivement les propos de Monsieur Elimbi Lobe lors de votre rencontre prévue ce 22 juin à Paris. C’est une opportunité historique de rassurer les Camerounais sur votre engagement en faveur d’un Cameroun uni et inclusif.

À défaut d’une telle prise de position claire et ferme, vous assumerez la responsabilité politique et morale de vous être associé à un personnage dont les idées dangereuses constituent une menace directe à l’unité nationale, à la paix, et au vivre-ensemble.

En espérant encore que vous saisirez cette occasion pour vous exprimer clairement contre la haine, le fascisme et la division, nous vous assurons que le CODE restera attentif et vigilant face aux discours qui menacent la paix et la cohésion nationale.

Veuillez agréer, Monsieur Akere Muna, l’expression de notre vigilance citoyenne et de notre détermination inébranlable à protéger le Cameroun contre les dérives fascistes.

Pour le CODE,

Brice Nitcheu

Président

