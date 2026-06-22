CAMEROUN :: PCRN en crise : Nourane Foster disparaît de la liste des députés :: CAMEROON

Après des mois de signaux discordants, désabonnement Facebook, démission de son mari du PCRN, disparition de sa photo du site officiel la députée Nourane Foster semble avoir définitivement tourné la page de sa loyauté envers Cabral Libii, ravivant les spéculations sur un ralliement au RDPC ou un poste au sein du cabinet du nouveau président de l'Assemblée nationale.

Jusqu'à récemment, elle était l'une de ses plus ferventes soutiens. Sur les réseaux sociaux, dans les médias, à l'Assemblée nationale, Nourane Foster ne cessait de louer Cabral Libii, le président du Parti Camerounais pour la Réconciliation Nationale (PCRN). Elle l'affichait, le défendait, le mettait en avant.

Aujourd'hui, plus rien.

Son nom a disparu du site officiel du PCRN. Sa photo n'est plus affichée parmi les députés de la formation. Sur sa timeline, Cabral Libii a été effacé. Et la « députée 2.0 » comme on la surnomme pour son usage intensif des réseaux sociaux n'a pas prononcé un seul mot pour expliquer ce silence assourdissant.

S'agit-il d'un divorce politique consommé entre Nourane Foster et le PCRN de Cabral Libii ?

Tous les signes l'indiquent. Et ce n'est pas une rupture brutale. C'est une sortie progressive, méthodique, sans fracas ni communiqué. Un divorce qui se lit dans les images, dans les absences, dans les rapprochements avec d'autres figures du pouvoir.

Car pendant que Cabral Libii disparaît de sa communication, une autre figure s'impose : Théodore Datouo, le nouveau président de l'Assemblée nationale, élu le 17 mars 2026 avec 90,47 % des voix.

Un divorce politique sans déclaration

Le 20 juin 2026, une mise à jour du site officiel du PCRN a semé la confusion dans le landerneau politique camerounais. Le nom de Nourane Foster, députée du Wouri-Est, a disparu de la liste des cinq élus du parti à l'Assemblée nationale.

Aucune communication officielle du PCRN n'a expliqué ce retrait. Aucune déclaration de Nourane Foster n'a clarifié sa position. Mais pour les observateurs, le message est clair : le divorce politique est consommé.

Ce n'est pas un coup de théâtre, mais l'aboutissement d'une lente dégradation.

Les signes avant-coureurs

Octobre 2025 : Nourane Foster se désabonne de la page Facebook de Cabral Libii l'unique compte qu'elle suivait sur le réseau. Un geste symbolique, lourd de sens, intervenu après que le président du PCRN a reconnu la victoire de Paul Biya à l'élection présidentielle.

Juillet 2025 : Selon des informations exclusives, Nourane Foster négocie son départ du PCRN et accuse son propre parti de pratiques communautaristes. Une accusation grave qui tranche avec l'image de rassembleur que Cabral Libii souhaite véhiculer.

Octobre 2025 : Firmin Fotsing, le mari de la députée, démissionne de son poste de responsable régional du PCRN pour l'Ouest. Rétrospectivement, cet acte apparaît comme une préparation du terrain.

Le tournant : l'élection de Théodore Datouo

Le 17 mars 2026, Théodore Datouo, député RDPC, est élu président de l'Assemblée nationale avec 133 voix sur 147.

Ce jour-là, Nourane Foster saute de joie. Elle publie des photos, des vidéos, des messages dithyrambiques :

« Élu Président de l'Assemblée Nationale à l'instant. Quelle chance pour moi d'être Députée pendant ce moment de grand changement dans notre pays. »

Depuis cette élection, la députée ne cesse de publier des photos aux côtés de Datouo. On la voit dans son cercle restreint. Elle fait partie des proches du nouveau président de l'institution.

Le signal est à peine voilé : Nourane Foster est en train de changer de camp.

Les trois scénarios possibles

Les analystes politiques identifient trois trajectoires pour la députée :

1. Une adhésion formelle au RDPC, le parti au pouvoir, dont Datouo est un pilier. Ce choix offrirait une protection institutionnelle solide avant les élections.

2. Un poste dans le cabinet du président de l'Assemblée nationale. Une reconversion technique qui préserverait son indépendance apparente.

3. Le statu quo : rester nominalement au PCRN sans y militer le scénario le moins probable au regard des signaux envoyés.

Les enjeux d'une recomposition plus large

Ce repositionnement politique de Nourane Foster n'est pas un épiphénomène. Il s'inscrit dans une dynamique de fragilisation des partis d'opposition de la troisième voie au Cameroun.

Le PCRN, construit autour de la personnalité de Cabral Libii, peine à retenir ses cadres à mesure que l'horizon électoral approche. La logique de survie politique reprend ses droits.

Et Nourane Foster, figure emblématique du renouveau politique camerounais, semble avoir choisi son camp.

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