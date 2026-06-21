CAMEROUN :: Nourane Foster : radiée en ligne, mais pas de la scène politique :: CAMEROON

Supprimée du site officiel de son parti sans explication, la députée Nourane Foster brise le silence et rappelle que ni son parcours, ni son aura, ni sa légitimité ne se résument à une simple photo devenue invisible en un clic.

Il est 14 heures, ce samedi 20 juin 2026, quand les internautes camerounais tombent sur une découverte qui va enflammer les réseaux sociaux. Le site officiel du Parti camerounais pour la réconciliation nationale (PCRN) vient d'être mis à jour. Et sur la liste des députés du parti, un nom a disparu. Celui de Nourane Foster.

L'image est devenue virale en quelques minutes. Capture d'écran après capture d'écran, la nouvelle se propage comme une traînée de poudre : la députée du Wouri-Est, figure emblématique de la nouvelle génération politique camerounaise, a été effacée. Absente. Invisible. Comme si elle n'avait jamais existé.

Mais Nourane Foster, elle, existe. Et elle n'a pas tardé à le faire savoir.

Dans une déclaration publiée quelques heures plus tard, signée de sa main et de son empreinte numérique « Hon. Nourane Foster 2.0 » , l'élue répond. Pas dans la colère. Pas dans la plainte. Mais avec une précision chirurgicale, une dignité glaciale et une formule qui restera : « Il est aujourd'hui totalement impossible d'effacer la personnalité, le parcours et l'aura d'un individu à travers un simple clic informatique. »

Voici l'histoire d'un effacement qui n'en est pas un. Et d'une femme qui refuse de disparaître.

Un retrait numérique qui fait trembler la toile

La scène se déroule à Douala, dans la région du Littoral, où Nourane Foster a été élue députée en février 2020, sous la bannière du PCRN. Ce samedi, alors que les Camerounais vaquent à leurs occupations, une mise à jour du site du parti vient bouleverser l'équilibre déjà fragile entre la jeune parlementaire et la formation politique dirigée par Cabral Libii.

Le nom de Nourane Foster ne figure plus parmi les cinq députés présentés comme représentants du parti à l'Assemblée nationale. Une disparition brutale. Sans communiqué. Sans explication. Sans préavis.

Dans les cercles politiques de Yaoundé et Douala, l'information fait l'effet d'une bombe. Car Nourane Foster n'est pas une députée ordinaire. Née au Caire en 1987 d'un père camerounais et d'une mère égyptienne, elle a grandi entre deux cultures avant de s'imposer comme une entrepreneur à succès fondatrice de la marque Nourishka, à la tête de Nourishka Hair, Nourishka Cosmétiques et Nourishka Hôtel. Élue députée à 32 ans, elle est devenue l'un des visages les plus médiatiques du PCRN, incarnant une nouvelle génération d'élus jeunes, urbains et revendicatifs.

Mais depuis plusieurs semaines, les signaux s'accumulent. Désabonnement des réseaux sociaux de Cabral Libii. Rapprochements affichés avec d'autres personnalités politiques. Une distance qui se creuse. Et maintenant, ce retrait numérique.

La réponse : « Un peu plus qu'un clic »

Alors que les spéculations enflent, Nourane Foster prend la parole. Dans un message publié sur ses réseaux sociaux, elle s'adresse directement à l'opinion publique.

« Il m'a été donné de constater une vive agitation sur les réseaux sociaux suite à la disparition de mon portrait du site internet de notre parti. Que les techniciens qui manipulent cette plateforme aient agi sur instructions ou de leur propre initiative, cela m'importe peu. Dans les deux cas, c'est faire preuve d'une grande naïveté politique : il est aujourd'hui totalement impossible d'effacer la personnalité, le parcours et l'aura d'un individu à travers un simple clic informatique. Pour y parvenir, il faudra un peu plus que cela. »

Cette déclaration, signée « Hon. Nourane Foster 2.0 », est une masterclass de communication politique. Pas de victimisation. Pas de démission. Pas de rupture officielle. Juste une remise en place, sèche et élégante.

« Ma légitimité ne dépend pas d'une mise à jour web », poursuit-elle. « Si certains confondent encore l'action politique avec la gestion d'un album photo, je les laisse volontiers à leurs compétences techniques. »

Une leçon de politique 2.0

Ce que cette déclaration révèle, c'est moins une rupture officielle qu'un rapport de force qui s'affiche au grand jour. Nourane Foster ne claque pas la porte. Mais elle la laisse ouverte juste assez pour que tout le monde comprenne qu'elle n'est plus vraiment dans la pièce.

« Le PCRN m'a accordé son investiture. Nous avons bâti le parti. J'honore le parti par le respect de nos institutions et un silence digne face aux provocations. Je demeure membre du parti et ma priorité reste le travail sur le terrain, là où la présence ne s'efface pas d'un clic. »

Le message est clair. Le terrain, pas l'écran. La présence réelle, pas la photo virtuelle. La légitimité du travail, pas celle d'un algorithme.

Les enjeux d'un divorce numérique

Derrière cette polémique, c'est toute la question de l'avenir politique de Nourane Foster qui se joue. Depuis plusieurs mois, les observateurs s'interrogent sur ses intentions. Les rumeurs d'une possible démission ont circulé. Certains évoquent un rapprochement avec le RDPC, le parti au pouvoir. D'autres parlent d'un projet politique autonome.

La députée, elle, cultive le mystère. « Toute communication ultérieure se fera en temps opportun », conclut-elle. Une phrase qui en dit long sur sa stratégie : elle garde la main. Elle choisit son timing.

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