Arnaque à l'emploi : 13 suspects arrêtés au Cameroun :: CAMEROON

Sous couvert de sociétés de marketing de réseau, un vaste système de recrutement frauduleux et de traite humaine a été démantelé par la gendarmerie nationale, qui a présenté 13 suspects à la presse ce 22 juin 2026 à Yaoundé.

Ils promettaient des emplois bien rémunérés à l'étranger. Des salaires mirobolants. Des opportunités en or. Mais derrière les belles paroles se cachait un piège. Un réseau de traite humaine et de recrutement frauduleux, déguisé en sociétés de marketing de réseau.

Treize suspects ont été arrêtés.

Présentés à la presse ce 22 juin 2026 au siège de la Gendarmerie nationale à Yaoundé, ils sont accusés d'avoir piégé des centaines de jeunes Camerounais, étudiants, chômeurs et demandeurs d'emploi, avec de fausses promesses. QNET, IGNITE, UNIMEC : derrière ces noms ronflants se cachait une machine à broyer les espoirs.

Deux chefs présumés sont toujours en fuite, soupçonnés de se trouver au Congo et en République centrafricaine. L'enquête se poursuit dans plusieurs villes du Cameroun.

Une opération d'envergure

Le 22 juin 2026 restera une date marquante dans la lutte contre les arnaques à l'emploi au Cameroun. Ce jour-là, treize suspects liés à un vaste réseau de trafic d'êtres humains et de recrutement frauduleux ont été présentés à la presse.

L'opération, menée par les éléments de la gendarmerie nationale, a permis de démanteler un système qui sévissait sous la bannière d'entreprises de marketing de réseau. Ces sociétés, en apparence légitimes, dissimulaient en réalité un mécanisme de recrutement pyramidal destiné à exploiter la vulnérabilité des jeunes en quête d'emploi.

Le modus operandi : de fausses promesses pour piéger les jeunes

Le réseau ciblait principalement trois catégories de personnes :

- Des étudiants, souvent en fin de cycle, désireux de trouver un premier emploi.

- Des jeunes chômeurs, confrontés à la précarité et à l'absence de perspectives.

- Des demandeurs d'emploi de tous âges, séduits par l'appât d'un salaire à l'étranger.

Sous des noms tels que QNET, IGNITE et UNIMEC, les recruteurs illégaux faisaient miroiter des emplois bien rémunérés à l'étranger. Une fois les victimes attirées, elles se retrouvaient prisonnières d'un système de traite humaine, contraintes de recruter à leur tour de nouvelles proies.

Un réseau international

L'affaire ne se limite pas au Cameroun. Deux chefs présumés, soupçonnés d'être les cerveaux de l'opération, sont actuellement en fuite. Selon les informations disponibles, ils se trouveraient au Congo et en République centrafricaine.

L'enquête, elle, se poursuit dans plusieurs villes du Cameroun. Les autorités soupçonnent que le réseau pourrait avoir des ramifications dans d'autres pays de la sous-région, notamment au Nigeria voisin.

L'appel à la vigilance du directeur adjoint

C'est le directeur adjoint de la coordination centrale de la Gendarmerie nationale, Atangana Fiacre Kisito, qui a présenté les suspects à la presse. Il a profité de cette occasion pour lancer un appel solennel à la population.

« Nous exhortons les citoyens à la vigilance et au signalement de toute activité de recrutement suspecte ».

Une mise en garde qui intervient alors que les mécanismes de recrutement pyramidaux, déguisés en opérations financières et marketing, se multiplient. Le colonel Atangana Fiacre Kisito, également directeur de l'Emploi et des Structures à la gendarmerie nationale, a rappelé que les personnes mises en cause seront présentées devant les juridictions compétentes pour répondre de leurs actes.

Le piège des sociétés de marketing de réseau

L'affaire met en lumière un phénomène inquiétant : l'utilisation de structures légitimes en apparence pour masquer des activités criminelles.

Les sociétés de marketing de réseau, ou « MLM » (Multi-Level Marketing), sont souvent présentées comme des opportunités commerciales intéressantes. Mais dans les faits, certaines d'entre elles opèrent à la limite de la légalité, voire, comme dans ce cas, basculent carrément dans l'illégalité.

Leurs méthodes sont rodées :

- Promesses d'enrichissement rapide.

- Recrutement massif via les réseaux sociaux.

- Système de parrainage où chaque nouveau membre doit recruter d'autres personnes.

- Paiement de frais d'inscription ou d'achat de produits souvent surévalués.

Lorsque le système s'effondre, ce sont toujours les plus vulnérables qui en paient le prix.

Un phénomène qui touche toute l'Afrique

Le Cameroun n'est pas un cas isolé. Dans toute l'Afrique, des réseaux similaires prospèrent, profitant de la faiblesse des systèmes de contrôle et du désespoir des jeunes. Le Nigeria, pays voisin, est également confronté à ce fléau.

La coopération entre les services de sécurité des deux pays est donc essentielle pour lutter contre ces réseaux transfrontaliers.

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