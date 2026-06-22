CAMEROUN :: Anani Bindji est vivant : la famille dément :: CAMEROON

Alors que les réseaux sociaux annonçaient le décès du célèbre présentateur de "La Tribune de l'Histoire", son épouse Catherine Mbindi dément officiellement l'information et appelle à la retenue.

Le 22 juin 2026 restera une journée de confusion et d'émotion pour les médias camerounais. Ce matin, une rumeur terrible enflait sur les réseaux sociaux : Anani Rabier Bindji, la voix emblématique de "La Tribune de l'Histoire" sur Canal 2 International, serait décédé à Paris. Des messages de soutien, des hommages et des prières inondaient Facebook, X et WhatsApp. Mais ce soir, la vérité éclate. Madame Catherine Christine Aimée Bindji née Elong Moby, l'épouse du journaliste, prend la parole. Et son message est clair : Anani Rabier Bindji est vivant.

Une rumeur qui a fait trembler le Cameroun

L'information était partie de nulle part. Comme souvent sur les réseaux sociaux, une publication, un message, un partage, et la rumeur se propageait à la vitesse de la lumière. Anani Rabier Bindji, figure tutélaire du paysage audiovisuel camerounais, Directeur de l'information de Canal 2 International, aurait succombé à la maladie à Paris.

Les hommages affluaient. Des confrères exprimaient leur tristesse. Des téléspectateurs pleuraient celui qu'ils considéraient comme le conteur de la nation. Des pages d'actualité relayaient l'information sans vérification. Le Cameroun retenait son souffle.

La voix de la vérité : Madame Bindji répond

Alors que la nouvelle semblait se confirmer, une déclaration est venue tout bouleverser. Madame Catherine Christine Aimée Bindji a publié un communiqué officiel mettant fin à toutes les spéculations.

« Je tiens à démentir formellement les informations annonçant le décès de mon époux, Ananie Rabier Bindji. Il est vrai que son état de santé nécessite actuellement des soins et qu'il est malade. Toutefois, contrairement aux rumeurs qui circulent sur les réseaux sociaux, il n'est pas décédé. »

Un démenti ferme, clair, et indispensable. La famille Bindji, profondément touchée par les nombreux messages de soutien, remercie chaleureusement tous ceux qui ont prié et manifesté leur compassion.

Un appel à la responsabilité

Au-delà du démenti, Madame Bindji adresse un message poignant à la communauté :

« Nous croyons que vos prières, votre amour et vos encouragements lui apporteront encore de nombreuses années de vie sur cette terre, par la grâce de Dieu. »

Elle invite également chacun à ne pas relayer des informations non vérifiées et à respecter l'intimité de la famille en cette période délicate.

La maladie, un combat silencieux

Depuis plusieurs mois, Anani Rabier Bindji se bat contre la maladie. Hospitalisé à Paris pour recevoir des soins adaptés, il lutte avec la force et la détermination qui ont fait sa carrière. Son état, bien que sérieux, n'est pas fatal. Les prières et les soutiens de ses proches et de ses fans sont plus que jamais nécessaires.

Un journaliste, une légende

Anani Rabier Bindji, c'est une carrière exceptionnelle. Présentateur emblématique de l'émission dominicale "La Tribune de l'Histoire" , il a marqué des générations de Camerounais en racontant avec passion et érudition les grandes heures du pays. Sa voix grave, son regard malicieux, sa capacité à rendre accessible l'histoire complexe du Cameroun ont fait de lui une véritable institution. Il est aussi une figure parfois controversée, n'hésitant pas à bousculer les certitudes et à provoquer le débat.

L'importance du fact-checking

Cette affaire rappelle une leçon essentielle à l'ère du numérique : vérifier avant de partager. Une rumeur, même bien intentionnée, peut causer des dégâts considérables. Les proches d'Anani Bindji ont été submergés d'appels et de messages de condoléances alors qu'il est toujours en vie. Un traumatisme inutile pour une famille déjà éprouvée par l'épreuve de la maladie.

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