CAMEROUN :: FIFPRO Soutient Geremi Njitap Face aux Sanctions de la FECAFOOT

FIFPRO, fédération internationale représentant plus de 70 000 footballeurs professionnels à travers 72 syndicats nationaux, exprime son soutien total à Geremi Njitap, président du syndicat camerounais SYNAFOC et membre de son conseil d’administration mondial. Cette mobilisation fait suite aux sanctions prononcées par la Fédération Camerounaise de Football (FECAFOOT) contre Njitap et Me Daniel Blaise Ngos, secrétaire général du SYNAFOC. La décision de la FECAFOOT, intervenue le 21 juin 2025, suspend Njitap de toute activité footballistique pour cinq ans, assortie d’une amende de 10 millions de FCFA, tandis que Ngos écope de deux ans de suspension et 5 millions de FCFA d’amende .

L’origine de ces sanctions remonte à un incident survenu lors de la Coupe d’Afrique des Nations 2023 en Côte d’Ivoire. Alors que Njitap tentait d’accéder au vestiaire des Lions Indomptables après leur victoire contre la Gambie (3-2), des agents de sécurité l’en auraient empêché « sur ordre de Samuel Eto’o », président de la FECAFOOT. Les échanges auraient dégénéré, conduisant à des accusations de « violation des règles de conduite » par le comité d’éthique de la fédération .

La FIFPRO dénonce une instrumentalisation des procédures disciplinaires pour cibler les représentants des joueurs. Dans un communiqué officiel, l’organisation souligne que ces sanctions s’inscrivent dans « une tendance inquiétante où les autorités footballistiques manipulent les structures disciplinaires pour museler les syndicats ». Elle appelle la FIFA et la CAF à intervenir pour « garantir les standards de gouvernance et protéger les droits des joueurs » .

Au-delà de l’affaire, la crise révèle des tensions politiques au sein du football camerounais. La FECAFOOT a remplacé le SYNAFOC pourtant reconnu par la FIFPRO par un syndicat parallèle, marginalisant la voix des joueurs . Cette décision survient à six mois des élections fédérales de décembre 2025, où Njitap, critique ouvert d’Eto’o, était pressenti comme un rival potentiel. Des observateurs y voient une manœuvre pour écarter toute opposition .

Njitap a annoncé son intention de saisir le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) pour contester les sanctions. Son combat symbolise un enjeu global : la défense des droits syndicaux dans le football africain face à des fédérations accusées d’autoritarisme .