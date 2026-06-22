CAMEROUN :: Madiba Run 4 Health 2026 : Douala nourrit des ambitions continentales. :: CAMEROON

Avant le grand départ prévu le 12 juillet prochain à Douala, le Madiba Run 4 Health poursuit sa montée en puissance. Réunis devant la presse, les organisateurs, accompagnés de représentants de l’Union Camerounaise de Brasseries (UCB), de la Fédération camerounaise d’athlétisme et de plusieurs partenaires, ont dévoilé les contours d’une édition qui ambitionne de franchir un nouveau cap.

Fort du parrainage du Gouverneur de la région du Littoral, l’événement entend désormais s’imposer comme l’un des principaux rendez-vous de la course sur route au Cameroun et, à terme, en Afrique centrale. Une ambition assumée par les promoteurs, qui voient dans cette initiative bien plus qu’une simple compétition sportive.

« Nous voulons faire du sport un outil de promotion de la santé et de cohésion sociale », ont rappelé les organisateurs.

À travers cette course, l’objectif est de sensibiliser les populations à l’importance de l’activité physique, de l’hydratation et de l’adoption de modes de vie plus sains.

Pour la Fédération camerounaise d’athlétisme, le Madiba Run 4 Health s’inscrit progressivement parmi les événements majeurs du calendrier national. Son succès croissant témoigne de l’intérêt grandissant des Camerounais pour les courses populaires et les activités sportives ouvertes à tous.

Afin de renforcer davantage l’attractivité de cette édition 2026, plusieurs innovations ont été annoncées. Les récompenses ne seront plus exclusivement réservées aux athlètes de haut niveau. Des prix spécifiques seront attribués aux marcheurs, tandis que de nombreux lots seront distribués à travers des tirages au sort. Les 10 000 premiers participants à rallier l’arrivée recevront également une médaille souvenir.

Cette approche inclusive vise à encourager la participation du plus grand nombre. Qu’ils soient coureurs expérimentés, amateurs de marche ou simples passionnés de sport, tous les participants sont invités à prendre part à la fête.

Au-delà de la performance sportive, les promoteurs souhaitent faire du Madiba Run 4 Health une véritable plateforme de mobilisation citoyenne. Entreprises, institutions publiques, associations et particuliers sont appelés à se joindre à cette dynamique qui place le bien-être collectif au cœur de ses priorités.

À quelques semaines de l’événement, les organisateurs affichent leur détermination : faire de Douala une destination incontournable de la course sur route et bâtir, autour du Madiba Run 4 Health, une marque forte capable de rayonner à l’échelle sous-régionale et continentale. Ainsi, la course du 12 juillet prochain pourrait marquer une nouvelle étape dans la construction d’un rendez-vous sportif appelé à s’inscrire durablement dans le paysage africain.

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