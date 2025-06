CAMEROUN :: Jacques Fame Ndongo rejette l’appel à l’alternance politique venu du Sud :: CAMEROON

Le ministre d’État Jacques Fame Ndongo a fermement condamné une lettre ouverte signée par huit personnalités originaires du Sud, plaidant pour une alternance politique à la tête du Cameroun. Dans une réponse véhémente, le Pr Fame Ndongo qualifie cette initiative de "tentative de parricide politique", soulignant que le Sud ne saurait l’accepter. Il interroge : "Veut-on changer l’homme par qui le changement est venu ?", défendant ainsi le président Paul Biya.

Le ministre a énuméré les réalisations des 43 ans de magistère de Biya, mettant en avant des projets d’infrastructures, de stabilité et de développement économique. Pour lui, remettre en cause cette légitimité revient à ignorer les progrès accomplis sous sa gouvernance. Cette prise de position intervient dans un contexte de débats croissants sur l’avenir politique du pays.

Face à ces accusations, les signataires dont le Pr Jean Calvin Aba’a Oyono, le Dr Apollinaire Legrand Oko et Joanne Christelle Mendomo justifient leur démarche par un choix crucial : se taire face aux "mensonges" ou agir pour le bien du Sud Cameroun et de la nation. Leur lettre ouverte, perçue comme un appel au renouvellement démocratique, souligne l’urgence d’une réflexion collective sur la trajectoire politique du pays.

L’échange cristallise les tensions entre fidélité au pouvoir établi et quête d’alternance politique. Alors que Fame Ndongo insiste sur la continuité et l’expérience, les intellectuels du Sud défendent un dialogue national inclusif. Cette polarisation reflète des clivages plus profonds sur la démocratie et la représentation régionale au Cameroun.