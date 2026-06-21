MONDE ENTIER :: Coupe du monde de la FIFA : la Colombie affronte la RDC :: WORLD

Garder la main et la cadence à chaque sortie

Après un début assez appréciable des unes et des autres, les nations qualifiées abordent désormais chaque rencontre avec objectif afin d’atteindre le premier objectif dans cette COUPE DU MONDE DE LA FIFA 2026. Des matchs de la 2ème journée qui porteront de bons fruits pour chacune des nations en opposition afin de se rassurer au classement. Une affiche importante entre deux sélections nationales qui ne se feront pas de cadeaux sur le terrain en dépit de leur statut dans ce groupe relevé. Le leader des Paris sportifs qui ne lésine pas sur les moyens mettra tout en œuvre pour faire des heureux à travers Supergooal !

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Le silence est un ami qui ne trahit jamais comme l’est Supergooal avec les cotes qui défient toute concurrence.

Prendre match par match pour atteindre le premier but

L’heure est désormais à la concentration, la détermination et surtout à la recherche du bon résultat et la rencontre COLOMBIE – RD CONGO constituera une plateforme idoine pour le public qui attend vivre des moments inédits du football. Une rencontre entre deux nations du groupe K qui souhaitent se mettre en branle afin d’avoir la victoire après une première sortie satisfaisante.

La COLOMBIE première au classement de ce groupe K avec sa cote de 1.49 a les faveurs des pronostics pour prendre le dessus sur son adversaire à travers un résultat probant et se qualifier pour le second tour. Une performance qui viendrait sur l’engagement des joueurs ainsi que sur la cohésion de ce groupe de plus en plus efficace. Les coéquipiers de LUIS DIAZ devront poursuivre leur bonne attitude en dépit de l’opposition en face.

Mais il faudra cependant faire attention à la RD CONGO deuxième au classement de ce groupe avec sa cote de 6.66 ne se laissera pas faire aussi facilement mais donnera le meilleur d’elle afin de sauver son honneur devant son vis-à-vis. Un match sans pression mais important pour refaire son image et ainsi repartir sur de nouvelles bases. La mission ne sera pas certes facile pour les coéquipiers de YOANE WISSA mais leur enthousiasme, leur détermination et leur engagement pourront jouer en leur faveur pour faire un bon résultat.

Ce sera la première opposition entre les deux sélections nationales toutes compétitions confondues et donc le résultat sera bénéfique de part et d’autre.

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Mots-clés : Supergooal, Inscription, COLOMBIE

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